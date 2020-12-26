وفاة سابع طبيب في المنيا متأثرا بكورونا منذ ظهور الجائحة

أصدرت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة المنيا بياناً، قبل قليل، نعت فيه أحد أطبائها الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد "شهداء الواجب" إثر إصابتهم بالفيروس إلى 7 أطباء منذ ظهور الجائحة في مطلع العام الجاري.

ونعت النقابة الدكتور إسكندر صادق، استشارى الأنف والأذن والحنجرة، شهيد الواجب الذي وافته المنية اليوم السبت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وتوجهت النقابة بخالص العزاء إلى أسرة للدكتور اسكندر صادق، داعيةَ أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء والطواقم الطبية منذ ظهور جائحة كورونا العام الجاري، هم: الدكتور عاطف محمود سالم، استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي كامل، اخصائي الحميات بمستشفى سمالوط، والدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب، الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والدكتور ورداني حسن عيد، استشاري الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد، والممرضه سحر فرغلي، مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.

وفي وقت سابق، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.

ووجه محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.