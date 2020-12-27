تعقيم المنشآت الحكومية وضبط مقهى يقدم الشيشة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية للمركز، والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، وعلى كافة القطاعات الخدمية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيرس كورونا المستجد.

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال خالد عبد الرؤوف، رئيس المركز، إنه تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية، كما تم تطهير كافة المصالح الحكومية بنطاق قرية أبوان التابعة للمركز، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ تلك الاعمال، مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل شوارع المركز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي جنوب المركز، حيث تم خلال الحملة ضبط أحد مقهى يقدم الشيشة للمواطنين المترددين عليه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، قد أعلنت في وقت سابق، عن ضبط مقهى مخالف يقوم صاحبه بتقديم الشيشة للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتسليم صاحب المقهى لمركز الشرطة، وتحرير محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح محمد السيد، رئيس مركز مغاغة، أنه خلال القيام بحملة مكبرة على المحال وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، وضبط الأسواق وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتم ضبط أحد المقاهى يقدم شيشة لرواده بشارع الشواني بحى غرب مدينة مغاغة، حيث تم ضبط 11 شيشة والتحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.