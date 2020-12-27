الوزراء: غرامة عدم ارتداء الكمامة قد تصل للحبس ولا قرارات بشأن المساجد

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تطبيق غرامة 50 جنيها على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن المغلقة، قائلا: إنه في حالة رفض المواطن الدفع في أول مرة 50 جنيه أو دفع 100 في النيابة أو دفعه 150 جنيه في المحكمة، ستكون عقوبة هذا الشخص الحبس وفقًا للقانون، مستطردًا أنه لم يرد أي مناقشة فيما يتعلق بالمساجد أو الصلوات أو غلقها، والصلوات قائمة وفق إجراءات احترازية مطبقة، ومن المفترض أي مصلي يذهب مصطحب معه كمامته وسجادة الصلاة الخاصة به، وهذا أمر مطبق من شهر ونصف، وأي مخالفة، سيتم إيقاف أي موظف عن العمل والتحقيق معه.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مجلس الوزراء فكر في تشديد الإجراءات، فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لتطبيق الإجراءات الاحترازية، سيتم نشر سلطات بشكل أكبر في المحافظات الأكثر إصابة بكورونا بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى، من وزارة الصحة من خلال التوسع في المستشفيات في الأماكن الأكثر إصابة بكورونا، موضحًا أن اتخاذ إجراءات عقابية، أمر طبيعي من الدولة المصرية، في ظل زيادة إصابات كورونا في مصر، ووجود تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعن تطبيق غرامة في وسائل النقل العام والخاص، كشف أن الغرامة تشمل ركاب المواصلات والسائق أيضا، سواء سيارة خاصة أو سيارة من سيارات التطبيقات الإلكترونية أو المواصلات العامة.

وعن بطولة كأس العالم لليد في مصر في ظل الظروف الحالية، عقب قائلا: إن الإجراءات الاحترازية المطبقة لم يسبق تطبيقها في أي بطولة رياضية على مستوى العالم، والمشاركين في بطولة كأس العالم لليد، سيكونون في «بالونة» معزولة عن العالم كله، وسيكون من الممنوع تماما أن يكون متواجد أي نزيل عادي في أي مكان من الأماكن التي سينزل فيها اللاعبين، وسيتم التشديد على الغلق عليهم، وسيكون هناك فرض تشديدات أمنية ولن يتم السماح لأي مقابلة مع اللاعبين حتى للصحفيين.