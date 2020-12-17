وزير الاتصالات: ميكنة منظومة التأمين الصحي بالأقصر والإسماعيلية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ميكنة منظومة التأمين الصحي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد العام الماضي والمحافظة التالية ضمن خطة ميكنة منظومة التأمين ستكون هى محافظة الأقصر يليها محافظة الإسماعيلية ويتم التعاون حاليا مع وزارة التعليم العالي لميكنة المستشفيات الجامعية.

ومن المقرر إتمام الأمر خلال عام ونصف وسيتم البدء بـ73 مستشفى، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجاري تكون الوزارة قد انتهت من تطوير المرحلة الثانية من تطوير البينة التحتية المعلوماتية والتي جاءت بتكلفة 300 مليون دولار والمرحلة الأولى التي جرى استكمالها منتصف العام الجاري تكلفتها 30 مليار جنيه والتكلفة الإجمالية 2 مليار دولار.

تطوير البنية التحتية

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم» المذاع على فضائية on أن هذين المشروعين مكنا الشبكة الخاصة بالمعلومات من تحمل الأحمال التي تضاعفت خلال ذروة الاستخدام لشبكة الإنترنت في النصف الأول من العام الجاري مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإجراء امتحانات الثانوية العامة وكذلك إتمام مختلف دروس المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن البناء المعلوماتي يتم تطويره وتوسيعه بشكل لا ينتهي ومصر عاكفة حاليا على دراسة سبل تطوير الشبكة وتدعيمها.

العاصمة الرقمية العربية لعام 2021

يذكر أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون عاصمة رقمية عربية لعام 2021 لأنها تحتوي على أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط وهناك مركزا أبحاث متخصصان في كافة أطياف تكنولوجيا المعلومات وجاء ذلك خلال الدورة الرابعة والعشرين لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا العرب اليوم في القاهرة حيث جرى انتخاب مصر بإجماع الأعضاء رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب لمدة سنتين والاتفاق على العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.