منى فاروق تعلن سلبية مسحة كورونا

أجرت الفنانة منى فاروق، مسحة كورونا للاطمئنان على صحتها، بعد شعورها بأعراض برد خفيفة، وأثبتت سلبيتها.

ونشرت منى عبر استوري إنستجرام الخاص بها، صورة من التحاليل، التي أظهرت سلبية المسحة، وعلقت قائلة: «الحمد لله»

وأعلنت منى منذ أيام، استعداها للعودة مرة أخرى للساحة الفنية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، «أنا حاليا في مصر، لكل من سأل عني، وهناك مفاجآت كتير الفترة المقبلة»، مشيرة إلى عودتها للساحة الفنية.

وأصيبت منى فاروق مؤخرا بحالة اكتئاب، بعد فيديوهات خالد يوسف، وحاولت الانتحار، حيث نشرت فيديو لها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، هددت فيه بالانتحار، قائلة وهي تبكي: «أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم؟».

وأضافت: «الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا لكن أنتم لسه، أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي مقداميش حل غير الموت».

كما أعلنت تعرضها للتنمر طوال الفترة الماضية، الأمر الذي جعلها تشعر بضيق وتدخل في محاولة انتحار، بسبب التعليقات السلبيه عبر السوشيال ميديا، حتى من الجمهور في الشارع، لدرجة أنها لم تستطيع دخول آخر امتحانات لها في كلية حقوق حتى الان، وتؤجلها باستمرار، لعدم رغبتها في دخول الجامعة، وتعرضها للتنمر من زملائها الطلبة.

منى فضلت الابتعاد فترة عن مصر، وتواجدهت فترة في دبي، حتى تنتهي أزمتها في مصر، وقررت منذ شهر العودة مرة أخرى والاستقرار في مصر، بعد أن نصحها عدد من جمهورها بضرورة المواجهة، وعدم الاستسلام، حيث أطلق الجمهور هاشتاج ادعم منى فاروق، وشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم محمود البزاوي.