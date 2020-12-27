تعرف على الأماكن التي أصبح ارتداء الكمامة بها إجباريا

بعد قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مساء اليوم، أصبح ارتداء الكمامة إجباريا في عدد من الأماكن وفقا لقرار الحكومة، والا تعرض المواطن الغير ملتزم بالكمامة لعقوبة مالية تصل لـ50 جنيهًا تحصل فوريا

ووفقا للقرار الحكومي، بات إرتداء الكمامات مُلزما في الأسواق، والمحال، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل الجماعية سواء كانت وسائل عامة أو خاصة.

وبحسب تصريحات تليفزيونية قبل قليل للمستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف أن وزارة الداخلية ستتولى مسئولية التأكد من إرتداء المواطنين للكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعى، وتحرير محاضر للمخالفين والممتنعين عن ارتداء الكمامات

الحكومة : منح قيادات المترو الضبطية القضائية للتأكد من التزام المواطنين بالكمامات

وبحسب أيضا تصريحات المتحدث باسم الحكومة سيتم منح قيادات ومديرى المترو الضبطية القضائية للتفتيش وتحرير المخالفات ، وأوضح أن في الدواوين والمصالح الحكومية سيكون هناك أشخاص لهم حق الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات.

الحكومة : وزارة العدل تحدد أصحاب الضبطية القضائية في الوزارات

وكلفت الحكومة بتفعيل الغرامة الفورية من يوم الأحد القادم وبأن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وشددت الحكومة أنه لن يتم تطبيق الغرامة لمخالفى ارتداء الكمامة على المواطنين في الشارع ما دام خارج أى تجمع في الأماكن المذكورة سابقًا، ومؤكدة أن ارتداء الكمامة ليس إلزامي لمن يقود سيارته الملاكي

وسيمنح مجلس الوزراء، وتحديدًا وزير العدل الذي يقوم بتحديد حق من له الحصول على الضبطية القضائية