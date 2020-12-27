تعرف على خطوات الحصول على لقاح فيروس كورونا والفئات المستحقة

خلال الأيام الماضية انتشرت أخبار حصول مصر على الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد، وإعلان وزارة الصحة المصرية عن توفير اللقاح الصيني في مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات، وذلك تبعًا للأولوية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وفي التقرير تقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الفئات المستحقة للقاح، وفقًا للأولوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وخطوات الحصول علي التطعيم وفق بيانات وزارة الصحة المصرية.

الفئات المستحقة للحصول على اللقاح

ووفق تصريحات سابقة لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فإن لقاح فيروس كورونا سيكون مجانيا، وسوف يتم منحه وفقًا للأولويات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للدول، وسيتم منحهم كالآتي:

1- الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات وليس لجميع الأطباء.

2- كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويقيمون في دور الرعاية، نظرًا لأنهم يعيشون ضمن تجمعات.

3- الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي، والأورام السرطانية.

خطوات الحصول على اللقاح الصيني

ووفقًا لبيان وزارة الصحة المصرية، فإنه سيتم إطلاق موقع للتسجيل للحصول على اللقاح الصيني خلال أيام، يقوم بعدها المصريون بالتسجيل عبر الموقع، واتباع الإجراءات التي ستكون كالآتي:

التسجيل عبر الموقع المخصص، أو الحضور إلى المركز الطبي المخصص لإعطاء لقاح كورونا.

بعد التسجيل والتأكد من أن المواطن هو ضمن من يستحقون اللقاح في المرحلة الأولى، سيتم تحديد موعد للتقييم وتلقي جرعات اللقاح في المراكز المختصة.

عند دخول الشخص للحصول على اللقاح، يتم قياس درجة حرارة المواطن، والتنبية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مثل ارتداء كمامة.

يتوجه الشخص إلى مكتب التسجيل الإلكتروني، لمراجعة البيانات والتحقق من شخصية المواطن، والمستندات المطلوبة، واستلام الموافقة.

يتم شرح طريقة الحصول على التطعيم، وخطوات الواجب اتباعها، واستكمال البيانات الرئيسية.

يتوجه المواطن إلى العيادة للحصول على الجرعة الأولى من التطعيم.

يتم إعلام المواطن بموعد الجرعة الثانية من التطعيم بعد 21 يوما.

وكانت الدكتورة هالة زايد قد أعلنت أن الحكومة المصرية ستكون قادرة على توفير كميات كبيرة من اللقاح خلال الأيام القادمة، خاصة وأنها تستعد بسلسلة تبريد تسمح بحفظ 110 مليون جرعة لقاح.