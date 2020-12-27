خيري رمضان يعلن إصابة رئيس تحرير برنامجه بكورونا: فيروس أفزع العالم

أعلن الإعلامي خيري رمضان، إصابة رئيس تحرير برنامجه "حديث القاهرة" الدكتور محمد فتحي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، متمنيًا له الشفاء العاجل وتعافيه من هذا الوباء العالمي، موضحًا أن فيروس كورونا هو الحدث الأهم فى العالم الآن ويصيب البشر بحالة كبيرة من الفزع الذي يحيط بالعالم.

لا توجد دولة تستطيع حصر كل المصابين بكورونا بداخلها

وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن فيروس كورونا أصبح الفزع الذي يحيط بالعالم أجمع، وهناك دول كثيرة أغلقت وأظلمت جراء هذا الوباء، موجهًا حديثة للمشككين فى الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة حول اصابات كورونا يوميا، "مفيش دولة فى العالم تقدر توصل لكل فرد جاله اعراض كورونا وراحت منه".

بيانات الصحة حول كورونا تُعد أرقام من تردد على المستشفيات

وأشار الإعلامي، إلى أن وزارة الصحة تعلن نسبة الإصابات اليومية وفق الاشخاص الذين يترددون على المستشفيات ويجرون المسحات الطبية، لافتًا إلى أن هناك أشخاص يتعالجون على نفقتهم الخاصة وآخرين فى مستشفيات خاصة ولكن ما يتم ثبوته هم الذين يترددون على المستشفيات فى حالات سيئة.

أغلقنا 11608 ومحل ومطعم ومقهى منذ بداية الشهر الجاري

من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم إغلاق 11608 محال ما بين مطاعم ومقاهي ومحلات منذ الأول من ديسمبر حتى الآن، خالفوا مواعيد الإغلاق التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء منذ بداية الشهر، كما أن إعادة فتح المحال يستلزم بعض الإجراءات لعودة العمل من جديد.

وزارة السياحة مسؤولة عن تطبيق الفنادق لإجراءات كورونا

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أن الوزارة ستعمل الآن على متابعة الإجراءات الخاصة بإجراءات كورونا إلى جانب الالتزام بمواعيد اغلاق المحال بشكل عام، ومسئولي الوزارة سيقومون بمراجعة نسبة الـ50% بشكل دوري، "مظاهر الاحتفال فيما يتعلق بالفنادق وزارة السياحة هي المشرفة عليها، بينما نحن نتابع المحال واللي هيخالف قرارات مواعيد الغلق ستكون عقوبته الغلق، ومن يخالف اجراءات كورونا ستكون سيضاف اليه الغرامة الفورية".