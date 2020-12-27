مذيعة تدعم صديقتها المصابة بكورونا من أسفل شرفتها (فيديو)

حرصت الإذاعية بسنت بكر، على دعم صديقتها المصابة بفيروس كورونا، بالتواجد أسفل شرفة منزلها، لتطمئن على صحتها، وتساندها في العزل المنزلي، الذي قد يستمر 14 يوما.

ونشرت بسنت بكر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو قصير، تظهر فيه وهي تطمئن على صحة صديقتها، بقولها: «سلامتك يا حبيبتي».

ودعت بسنت بكر، متابعيها، بضرورة التواصل مع أصدقائهم المصابين بفيروس كورونا، من أسفل منازلهم، لاسيما وأنهم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساندة، قائلة، «روحوا تحت البيت لأصحابكم اللى عندهم كورونا زى مانا عملت كده قولولهم بنحبكم وإحنا معاكم.. الحب وكفى.. أزمه وهتعدى إن شاء الله.. نجمد كده».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159059746509662&id=766664661

يذكر أن الإذاعية هبة الهواري، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بصورة لها من داخل المستشفى، إذ قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمدلله على كل حال.. إيجابي كورونا - والتهاب رئوي».

كما أعلنت دارين مصطفى، مذيعة قناة القاهرة والناس، إصابتها بفيروس كورونا هى الأخرى، إذ كتبت ساخرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكورونا تفوتني!!! لاممكن أبدا.. الحمدلله على كل اللي يجيبه ربنا.. Positive Corona».

وقد انتشرت الإصابات بكورونا مؤخرا في الوسط الفني بشكل كبير، وكان أبرز المصابين، الفنانة يسرا، التي أعلنت عن إصابتها، وشكرت جميع من ساندها، وبالأخص الأطباء المعالجين لها ووزارة الصحة، للاطمئنان عليها، وقام وقتها عدد من الفنانين بدعمها، منهم أنغام ومي سليم ومايا دياب وغيرهم.

كما أعلن إصابته أيضا المنتج جمال العدل، الذي قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيروس جاء له في هيئة دور برد، وأنه يشعر بتكسير في الجسم وأعراض دور الإنفلونزا الطبيعي، وبخصوص كريم فهمي فكتب على «فيسبوك» ودعى له العديد من الفنانين منهم: هنا الزاهد، وشقيقها أحمد، وأحمد جمال سعيد، بينما جومانا مراد، فقالت إنها تشعر بأعراض خفيفة ولكن عندما خضعت للمسحة تبينت إيجابيتها.