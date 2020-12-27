الإعلامية ميرفت المليجي تعلن إصابتها بفيروس كورونا: افرح يا عمرو أديب

أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي بالتلفزيون المصري، إيجابية مسحة كورونا، حيث كتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، بطريقة كوميدية «الماسحة طلعت إيجابية وهتفضالكم الشاشة من بعدي.. إفرح يا عمرو يا أديب.. إتنجمي يا لميس ياحديدي.. إتلمعي يا منى يا شاذلي».

وقد زادت إصابات الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية بفيروس كورونا، وكان أبرز هؤلاء المصابين الفنانة يسرا، التي أعلنت عن إصابتها، وشكرت جميع من ساندها، وبالأخص الأطباء المعالجين لها ووزارة الصحة، للاطمئنان عليها، وقام وقتها عدد من الفنانين بدعمها، منهم أنغام ومي سليم ومايا دياب وغيرهم.

وأيضا أعلن المنتج جمال العدل، إصابته بالفيروس حيث قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيروس جاء له في هيئة دور برد، وأنه يشعر بتكسير في الجسم وأعراض دور الإنفلونزا الطبيعي، وبخصوص كريم فهمي فكتب على «فيسبوك» ودعى له العديد من الفنانين منهم: هنا الزاهد، وشقيقها أحمد، وأحمد جمال سعيد، بينما جومانا مراد، فقالت إنها تشعر بأعراض خفيفة ولكن عندما خضعت للمسحة تبينت إيجابيتها.

وأعلنت الإعلامية دارين مصطفى، مذيعه النشرة الإخبارية في قناة «القاهرة والناس»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها المسحة.

ورغم كل هذه الإصابات فإن هناك عددا من الفنانين أعلنوا تعافيهم من الفيروس

فقد أعلنت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سلبية تحليل كورونا، وكتبت: «الحمد لله.. نيجاتيف يا بنى آدمين».

كما أعلنت أيضا راندا رضا زوجة الشرنوبي تعافيهما من الفيروس بعد إصابة أسبوعين وكتبت راندا عبر «إنستجرام»: «الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين، وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».