ميرفت المليجي لـ"شوقي": التكنولوجيا تصيب الأطفال بالتوحد

قالت الإعلامية ميرفت المليجي، إنها كانت لا تتوقع من وزارة التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل، حيث كان من المفترض استغلال فرصة انحسار عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة الماضية، وتساءلت "ليه أستنى أدخل في شهر أكتوبر؟".

وأكدت "المليجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، إنه كان يجب إعطاء أكبر قدر من التعليم لاستغلال الفرصة قبل بداية الموجة الثانية من كورونا، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل أن تبدأ الدراسة في وقت مبكر عن الوقت المحدد، حتى لا نتعرض لما حدث في العام الماضي من تعليق للدراسة بسبب فيروس كورونا.

وتابعت: "مينفعش الثقة الزيادة في أهالي الطلاب بالمساعدة في التعليم الإلكتروني"، مؤكدة أن التكنولوجيا تؤثر بالسلب على الأطفال، وتعرضهم بشكل كبير إلى الإصابة بالتوحد، موضحة "الأطفال لو قادرين على التعامل مع التكنولوجيا في الألعاب، فهذا لاينطبق على الدراسة".

وأضافت أن الحصيلة الدراسية في العام السابق كانت "صفر" بسبب أزمة كورونا، موضحة أن الاطفال في مرحلة رياض الأطفال يحتاجون إلى معاملة مباشرة وليس التعليم عن بعد، خاصة في ظل تزايد شكوى كثير من الدول الأجنبية من هذا النظام.

وأردفت أنها كانت تتوقع تعاطفًا من الدولة مع أهالي الطلاب بالمدارس الدولية في المصروفات الدراسية، مضيفة: "المدارس ضمنت فلوسها رغم عدم اكتمال الدراسة العام الماضي، وممكن متكملش السنة دي".

ووجهت رسالة للدكتور طارق شوقي: "أرجوك زود فترة الدراسة، وكثف المناهج، ولا تستسهل عملية التعليم عن بعد، فالأهالي غير مؤهلين، وده تدمير للطفل، ويجب مراقبة المدارس الدولية".