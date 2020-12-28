مستثمرو السياحة: وصول سياح من أوروبا لقضاء رأس السنة بالغردقة ومرسى علم

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن كل فنادق الغردقة ومرسى علم أعلنت التزامها بقرار وزارة السياحة والآثار الخاص بمنع إقامة أي حفلات أو فعاليات ثقافية وسياحية خلال رأس السنة.

وأضاف، لـ«الوطن» أن العديد من الدول مثل سويسرا وأوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا، إضافة إلى بعض الرحلات القادمة من التشيك وألمانيا ما زالت ترسل سائحيها لقضاء رأس السنة وإجازات أعياد الميلاد بالمدن السياحية المصرية، موضحا أن حجوزات الفنادق بالمدن السياحية بالبحر الأحمر قد تصل إلى أكثر من 20% خلال تلك الفترة.

وأوضح فلا أن الحركة السياحية الوافدة من أوروبا تراجعت بشدة منذ بداية شهر ديسمبر الجارى بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التى ضربت العديد من الدول الأوروبية وتسببت فى قيام العديد منها بفرض حظر سفر سائحيها للسياحة خارج أوروبا بعد ارتفاع نسب الإصابة بكورونا بين سكانها، مشيرا إلى أن العديد من فنادق الغردقة ومرسى علم أغلقت أبوابها حاليا بشكل جزئى وذلك لعدم وجود سياح.

عمومية المطاعم اليوم

وفى سياق آخر، تعقد اليوم الاثنين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جمعيتها العمومية العادية بأحد المطاعم السياحية المكشوفة بالقاهرة وذلك للموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة عن السنة المالية 2019-2020، فضلا عن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020-2021، والنظر فى التقرير السنوى لأعمال مجلس الإدارة، وتغيير اسم الغرفة رسميا من غرفة المنشآت السياحية إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، واعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.

وأوضحت الغرفة أن الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية هم الاعضاء السارى تراخيص منشآتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية اليوم، والمسددين لكافة الاشتراكات الخاصة بالغرفة، ومن جهته قال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن الغرفة ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية على الحاضرين للجمعية العمومية التى ستقام بمكان مفتوح يسع ضعف أعداد أعضاء الجمعية العمومية.