مستثمرو السياحة: "المنطقة الخضراء" تحدد موعد قدوم الألمان أول أكتوبر

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، إن القطاع السياحي المصري ينتظر قرار الحكومة الألمانية بتحديد الدول التي سيسمح للألمان بالسفر إليها خارج الاتحاد الأوروبي بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك حتى تستطيع الفنادق والشركات المصرية تجهيز البرامج السياحية للسياح الألمان.

وأضاف فلا لـ"الوطن"، أن الحكومة الألمانية ستحدد الدول التي سيسافرإليها الألمان خارج الاتحاد الأوروبي بداية الشهر المقبل وفقا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حاليا.

وأوضح أنه سيتم تقسيم دول العالم لقسمين وفقا لانتشار المرض ومدى السيطرة عليه، القسم الأول وهي الدول التي سيتم وضعها ضمن "المنطقة الخضراء" الدول الأقل إصابة بالمرض وهى التي سيكون مسموحا للألمان بزيارتها، أما القسم الثاني فهو الدول التي سيتم تصنيفها ضمن "المنطقة الحمراء"وهي الدول التي ما زال الفيروس فيها نشيطا ولا توجد بها بنية صحية جيدة وهي التي سيتم استصدار تحذير بعدم السفر إليها.

وأشار فلا إلى أن هناك اتصالات يومية تتم بين مسئولي السياحة المصريين ونظرائهم الألمان، علاوة على الاتصالات التي يجريها القطاع السياحي الخاص مع الشركات الألمانية لحثهم على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يسافر إليها الألمان خارج أوروبا بداية من الشهرالمقبل.

الشركات الالمانية أشادت بالإجراءات الوقائية التي تطبقها مصر

وأوضح أن شركات السياحة الألمانية أشادت بالإجراءات الوقائية التي تطبقها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أن المانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وأن مدينة الغردقة باتت واحدة من أكثر المدن التى يفضل الألمان زيارتها، منوها بأن أكثر من 70%من الألمان الذين يزورون مصر يتوجهون إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر.

ومن جهته قال هشام الشاعرعضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، ان الفنادق المصرية مستعدة لاستقبال السياح الألمان، مشددا على أن الحركة السياحية الوافدة من المانيا هامة جدا وستزيد نسب الإشغال الفندقى خاصة بالغردقة، وأضاف ان هناك مرحلتين لعودة السياحة الالمانية إلى مصر، الأولى تتمثل فى موافقة الحكومة الألمانية على سفر الألمان لمصر والأخرى هى الاتفاق مع شركات طيران على تسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

وأعلنت ألحكومة الألمانية الأربعاء الماضى إلغاء حظر السفر المفروض على مواطنيها للدول خارج الاتحاد الأوروبى بداية من أول أكتوبرالمقبل، واستبدال "الحظر" بنصائح سفر مفصلة لكل دولة.