خطوات سداد الضرائب من خلال مكاتب البريد

أتاحت الهيئة العامة للبريد التابعة لوزارة الاتصالات، لعملائها من الأفراد والشركات، خدمة تحصيل الضرائب من خلال مكاتب البريد.

وترصد "الوطن"، في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لخدمة تحصيل الضرائب من خلال مكاتب البريد، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للبريد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل خدمة تحصيل الضرائب من خلال مكاتب البريد

ـ هي خدمة لسداد المطالبات الضريبية إلكترونيا، تخدم كلا من الأفراد والشركات والمؤسسات.

ـ وتتمثل هذه الخدمة في سهولة وسرعة سداد الضريبة المستحقة عبر القنوات الإلكترونية التي تتيحها البنوك، والتي يستطيع من خلالها العميل القيام بعملية السداد بدلا من سدادها بمأمورية الضرائب.

مميزات خدمة تحصيـل الضرائب من خلال مكاتب البريد

ـ تبسيط عملية السداد.

ـ إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني.

ـ إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية.

ـ إتاحة منافذ إلكترونية للعميل.

ـ السرعة في تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين.

كيفية سداد الضرائب من خلال مكاتب البريد

ـ يتقدم العميل لمكتب البريد لسداد الضريبة المستحقة عليه.

ـ يقوم مكتب البريد بالاستعلام عن صحة البيانات.

ـ ويتابع استكمال عملية السداد مع العميل.

جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية للعقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

ومنح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة (18) من القانون.

كما نص القانون صراحة على أعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى، لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.