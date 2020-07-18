من الألف للياء.. التفاصيل الكاملة لخدمة تحصيل الضرائب من مكاتب البريد

تقدم هيئة البريد المصري، لعملائها من الأفراد والشركات، خدمة تحصيل الضرائب من خلال مكاتب البريد.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لخدمة تحصيل الضرائب من خلال مكاتب البريد، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للبريد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمة تحصيل الضرائب من خلال مكاتب البريد

ـ هي خدمة لسداد المطالبات الضريبية إلكترونيا، تخدم كلا من الأفراد والشركات والمؤسسات.

ـ وتتمثل هذه الخدمة في سهولة وسرعة سداد الضريبة المستحقة عبر القنوات الإلكترونية التي تتيحها البنوك، والتي يستطيع من خلالها العميل القيام بعملية السداد بدلا من سدادها بمأمورية الضرائب.

مميزات خدمة تحصيـل الضرائب من خلال مكاتب البريد

ـ تبسيط عملية السداد.

ـ إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني.

ـ إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية.

ـ إتاحة منافذ إلكترونية للعميل.

ـ السرعة في تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين.

كيفية سداد الضرائب من خلال مكاتب البريد

ـ يتقدم العميل لمكتب البريد لسداد الضريبة المستحقة عليه، ويقوم مكتب البريد بالاستعلام عن صحة البيانات، ويتابع استكمال عملية السداد مع العميل.