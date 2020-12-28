بعد ضبطهن بالهرم.. قصة البحث عن 3 شقيقات هربن من والدهن بالمحلة

60 يوما من الغموض التام كان يحيط بواقعة اختفاء 3 فتيات شقيقات بعدما تركن منزلهن بالمحلة الكبرى وهربن، حتى بدأ قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من تحديد مكان اختبائهن، اليوم، داخل شقة مستأجرة بمنطقة الطالبية بالهرم، وضبطهن.

طيلة شهرين كان الأب يبحث عن بناته الثلاث، وامتلأت مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بصورهن، ووسوم بأسمائهن أملا فى العثور عليهن، حتى كان للشرطة ذلك.

بلاغ الاختفاء

تلقت مديرية أمن الغربية بلاغا من موظف باختفاء بناته الثلاث من منزل الأسرة، في منتصف أكتوبر الماضي، وهن ياسمين 22 عاما، ونرمين 18 عاما، وندا 8 أعوام، وأكد أنه لم يتلق أي اتصال بخطفهن أو منهن، كما أكد الأب أنه بدأ فى البحث عنهن في المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة دون جدوى، كما سلك طريق الدجل وطرق أبواب المشايخ والقساوسة، أملا فى العثور عليهن، كما وزع صورهن فى الشوارع وأمام المساجد.

وتلقت النيابة العامة محضرا بأقوال والد الفتيات، وكلّف المستشار عماد سالم، المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، نيابة شرق طنطا الكلية، بفتح التحقيق في الواقعة، وسماع أقوال الأب، وتحريات المباحث حول الواقعة.

تحريات الأمن العام

التحريات التى أجراها قطاع الأمن العام، أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الفتيات غادرن منزل الأسرة بمحض إرادتهن بسبب خلافاتهن المستمرة مع الأب، وبحسب مصدر أمني قال لـ«الوطن» إن الكبرى «ياسمين» اعتادت رفض عدد من الشباب الذين تقدموا لخطبتها مما دفع والدها للتشاجر معها فخرجت مع شقيقتيها واختفين فجأة، مؤكدا اقتراب الأمن من تحديد مكان اختفائهن.

المتابعة الأمنية

بالتزامن مع التحريات المكثفة التى باشرها الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، رصدت المتابعة الأمنية تداول منشورات حول غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «اختفاء مفاجئ لثلاث شقيقات بالمحلة.. أين ياسمين ونرمين وندا»، كما رصدت تداول مقطع فيديو يظهر فيه والدهن، يطالبهن بالعودة للمنزل.

شقة الهرم

التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت فى تحديد مكان اختباء الفتيات الثلاث، حيث تم تحديد شقة مستأجرة بمنطقة الطالبية بالهرم، وداهمتها الشرطة، وتمكنت من ضبطهن بداخلها.. وبمناقشتهن عللن سبب غيابهن، لسوء معاملة الأب، ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن في الزواج منهم.