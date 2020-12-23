كشف غموض اختفاء فتاة بالقليوبية: هربت للإسكندرية حزنا على وفاة جدتها

تمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض اختفاء طالبة بالقليوبية، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من والدها باختفائها في ظروف غامضة، حيث تبين أنها أصيبت بحالة نفسية حزنا على جدتها التي توفت قبل أيام من الاختفاء، وأقامت بالإسكندرية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من موظف بغياب نجلته الطالبة، 17 سنة، عقب خروجها من المنزل وتركها لهاتفها المحمول ومتعلقاتها، وعدم عودتها، بينما تداول عدد من المنشورات بتغيبها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبدأت أجهزة الأمن في البحث عن الفتاة، وأثناء السير في إجراءات البحث، حضرت مع والدها، وأكد الأب عودتها، وأفاد بقيامها بالتوجه إلى مدينة الإسكندرية إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة وصدمة عصبية عقب وفاة جدتها، وأنها أقامت لدى إحدى الأسر بالإسكندرية طوال فترة تغيبها، نافيا تعرضها لأي مكروه.

وتم تحرير محضر آخر مُلحق بمحضر تغيبها، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.