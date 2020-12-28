السعودية تعلن تعليق الرحلات الجوية لأسبوع آخر

أعلنت المملكة العربية السعودية، تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع آخر، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت السلطات السعودية، أعلنت يوم أمس، السماح لغير السعوديين بمغادرة البلاد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة "الصحة السعودية" في وقت سابق، أمس، إنه تم تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في البلاد إلى 362220حالة .