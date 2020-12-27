السعودية تسمح للأجانب بالمغادرة.. وإصابات كورونا تبلغ 362220 حالة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم، السماح لغير السعوديين بمغادرة البلاد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات السعودية، قررت في وقت سابق، وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعدما إعلان السلطات البريطانية، رصدها سلالة جديدة من كورونا سريعة الانتشار.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة «الداخلية السعودية» في وقت سابق، أن تعليق الرحلات الجوية سيكون مؤقتًا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في حالات استثنائية.

وقالت وزارة «الصحة السعودية» في وقت سابق، اليوم، إنه تم تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في البلاد إلى 362220حالة .

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6185 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة«سبق» الإلكترونية السعودية.

وأوضحت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن «هيئة الطيران المدني» السعودية، سمحت للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة، مشترطة عدم مغادرة الطاقم الطائرة في المطار، وألا يخالط العاملين في مطار الوصول.

وأوضحت الهيئة السعودية، أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها السلالة الجديدة من كورونا.

وكان مدير «المعهد الأمريكي للأمراض المعدية»، أنتوني فاوتشي، قال في وقت سابق، إن السلالة الجديدة من الفيروس لا تؤدي للإصابة بعدوى أكثر خطورة، وفقا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

وكانت السلطات البريطانية، اعلنت في 14 ديسمبر الجاري، الكشف عن سلالة جديدة من كورونا المستجد، انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما فيها عاصمة البلاد لندن.

وعلى إثر الإعلان البريطاني، ألغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتفالات عيد الميلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.