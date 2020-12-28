خالد الجندي عن الطلاق الشفهي: عاوز أتخن شيخ في الأزهر يقول كلامي غلط

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الاجتهاد والقراءة والعلم وتغير الحالي سبب تغير رأيه بشأن الطلاق الشفهي، والإمام الشافعي بعدما جاء مصر غيَّر 90% من مذهبه بعد 4 سنوات، كما أن الرسول كان يغير في بعض الكلمات أو الأحكام أو التدابير أو المصالح التي يقولها لأصحابه، والفتوى تتغير مع اختلاف المكان والزمان والشخص والظرف والحال والعرف والمصلحة والعلم.

الاجتهاد قدرة على الشجاعة

وأضاف «الجندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الاجتهاد قدرة على الشجاعة دون المساس بالثوابت والكتاب والسنة، متسائلا: «هل الشريعة والقانون أباح للمرأة أن يكون أمرها في يدها؟ نعم، يعني وافقتكم إن الست تطلق نفسها من جوزها وموافقتوش إن الست والراجل يتفقوا على أن الطلاق لا يكون إلا تحريريا، لية مجاش أنصاف المتعلمين وقالك هذا تطبيق للشيطان في تطليق المرأة نفسها؟».

السعودية ألغت الطلاق الشفهي والغيابي

وأشار إلى أن السعودية، وهي قبلة المسلمين في العالم، لغت الطلاق الغيابي والشفوي، «هل ده تلاعب بالأنكحة وتشجيع على الزنا زي ما بيقول أئمة السلافيين الضلاليين؟ هل الاختلاف في الفتوى تشجيع على الزنا وتطاول على الأعراض؟ هم يريدون أن تكون المرأة ألعوبة في أياديهم ليلعبوا بها كيفما شاءوا».

تقليل فرص الطلاق

وتابع: «عندما نقول إننا نقلل فرص الطلاق أو أننا نوجد معوقات تمنع وقوع الطلاق إلا أمام الموثق، يا سيدي عامل راجل انزل هات مأذون، المأذون فاتح 24 ساعة، إنما تطلق في أوضة وتقول في الفسحة أنا مطلقتش، وتجري المرأة على أقدامها للنيابات والمحاكم علشان تتسول حكما يضمن لها حياة كريمة".

رأي الأزهر

وأوضح أن الأزهر فيما أعلن إلى الآن يوافق على وقوع الطلاق الشفهي ولا يمنعه، وإذا طلق أحد زوجته طلاقا شفهيا فإن الفتوى الصادرة الرسمية من الأزهر ودار الإفتاء أن هذا الطلاق واقع لا محالة، ولكن هذه الفتوى تحرم العلماء من الاجتهاد؟.

مش جايب كلامي من عند أبويا

وواصل: «محدش قال خدوا أو التزموا بكلام خالد الجندي، لكن لا تستطيع أن تتهم خالد الجندي بكلام يخالف الكتاب والسنة طالما بجيبلك آية وحديث أنا مش جايب الكلام من عند أبويا، وعاوز أتخن شيخ في الأزهر يقولي أنا غلطان وجايب الآية دي من عندك أو الحديث دة أنا اللي مألفه».