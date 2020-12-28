خالد الجندي يرد على أحمد كريمة: أنا بتاع ساندوتشات كبدة

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الطلاق الشفهي لا يقع طالما اشترط الزوجان هذا الشرط عند بداية العقد والجميع حاضر، والرسول يقول بالنص في حديث البخاري ومسلم «أحق الشروط أن توفوا به ما استحملتم به الفروج»، لافتا إلى أنه لم ينص على شرط دون غيره، كما استشهد بقوله تعالى في سورة المائدة «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».

وأضاف «الجندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الرسول هو أول شخص وضع شرط في وثيقة الزواج، متابعا «الإمام ابن القيم كان بيعلق على رفض النبي لزواج علي وفاطمة، وفيه جزئية العلماء بيتهربوا من الإجابة عليها، حيث لاحظوا أن النبي رفض من سيدنا علي أنه يتزوج على ابنته، رغم أن الشرع محلل ذلك، ولكن كأن النبي اشترط عليه ألا يتزوج».

من جانبه قال الإعلامى عمرو أديب: «عالم كبير زى الشيخ أحمد كريمة قال على فتوتك (الشيخ خالد الجندى ملوش علاقة بالفقه)»، ورد الشيخ خالد الجندى قائلا: «ما أنا بتاع سندوتشات كبدة أصلا، دا أنا متخرج في الأزهر الشريف وواحد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية».