برلماني تركي يكشف انتهاكات أردوغان: عدد السجون أكثر من المصانع

كشف عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الديمقراطي، فضائح النظام التركي بحق شعبه وكذلك انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ذكر أنه نائب بالمجلس ويمارس السياسة منذ عامين ونصف، ومنذ عمله بحقوق الإنسان وعمله بالبرلمان وردت إليه طلبات كثيرة بشأن تعرية النساء في السجون، حيث تعهد بمواصلة فضح هذا الأمر، فهناك 30 فتاة تم تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن وسئل وزير الداخلية التركي عن هذا الأمر ولم يرد عليه حتى الآن.

النظام التركي يعري النساء داخل السجون.. يرفضون الإفصاح خجلًا

وأضاف «أوغلو»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TEN»، أن الشرطة التركية تنفي ما ينسب إليها من هذه التهم، ولكن ما زالت هناك طلبات تصل إليه بشأن هذا الأمر، وتحدث عن هذا الأمر داخل البرلمان منذ 20 يومًا وفضحه، كما أن النساء اللاتي تعرضن لهذا الأمر لم يستطعن الإفصاح عما حدث لهن خجلًا، وأرسلن له كتابة، وتحدثن عن ذكرياتهن السيئة التي تعرضن لها.

النظام التركي يخل بحقوق الإنسان بشكل لا يمكن قبوله

وأوضح أن هناك بعض الرسائل الخاصة التي وصلته مكتوبة ورسائل صوتية وفيديو، وبعضهن صرح باسمه وبعضهن لم يُصرح، وهذا إخلال بحقوق الإنسان وتصرفات لا يمكن قبولها، وكان يجب على المسؤولين الرسميين أن يعقبوا على ذلك ولكنهم لا يهتمون ولا يتحدثون عن حقيقة الأمر، موضحًا أن وزير الداخلية التركي أدلى بتصريحات مهينة عنه، واتهمه بالإرهاب واستخدم أقوال كاذبة بحقه واتهمه اتهامات باطلة.

وزير داخلية تركيا قدم طلبا للتحقيق معه لكشفه انتهاكاتهم

وأكد أن وزير الداخلية التركي قدم طلبا للتحقيق معه لكونه فضح هذه الأفعال، وقاموا بتكذيب الأمر لتهدئة الرأي العام، كما أن الرأي العام لم يكن له رد فعل إيجابي على هذه الواقعة، كما أن هناك 10 آلاف امرأة و8 آلاف طفل ما بين سنة لـ 6 أعوام موجودين بالسجون التركية حاليًا، وهناك زيادة في أعداد المساجين في ظل التشريعات الجديدة، وما لا يقل عن 20 ألف محتجز بالسجون التركية بدعوى موضوعات مختلفة تحدث يوميًا.

وتابع: «هناك من حبس لسنوات دون مبرر أو تهمة، وهناك نساء يبقين بالسجون مع أطفالهن الصغار ما سبب مآسي كبيرة للأسر التركية، والأطفال يعيشون صدمات نفسية كثيرة»، مشددًا على أن السجون في التركية أكثر من المصانع.