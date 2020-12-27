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البحوث الفلكية تكشف أضرار مصر بعد زلزال تركيا

كتب:

أحمد أبوضيف
05:22 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
تأكيدات بعدم تأثر مصر من زلزال تركيا الذي وقع اليوم

تأكيدات بعدم تأثر مصر من زلزال تركيا الذي وقع اليوم

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن مصر لم تتأثر صباح اليوم، بالزلزال الذي وقع بشرق دولة تركيا، في حدود الساعة 8 صباحاً و بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، موضحاَ أنه لم يشعر به أي مواطن في مصر ولم يكن هناك وجود لأي إمتداد له داخل الأراضي المصرية .

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن المعهد يمتلك 77 محطة رصد وتسجل للهزات و الزلازل موزعة بجميع أنحاء الجمهورية ، تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد وتسجيل أي هزات، مزودة بأحدث الإمكانيات لرصد الزلازل، مشيراً إلى أن باحثي المركز يقومواً فوراً عندي تسجيل أي هزات إلى تحليل بيناتها و الإعلان عنها في وقتها لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن مصر خارج أحزمة الزلازل ولا توجد بها مناطق خطرة

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية : الزلزال بعيد عن شرم الشيخ و الغردقة

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم هزتين أرضيتين تتراوح قوتهما ما بين 1 درجة على مقياس ريختر و 1.5 درجة على مقياس ريختر، موضحاً ان الهزة الأول حدثت في البحر الأحمر في العمق ، وأنه لم يشعر بها أي من المواطنين المقيمين بالقرب من السواحل، مشيراً إلى انها بعيدة تماما عن شرم الشيخ و الغردقة

متابعا أن الهزة الثانية التي تم رصدها من جنوب الصحراء الشرقية بالقرب من مدينة مرسى علم، موضحاَ انه لم يشعر بها اي من المواطنين، ولم ينتج عنها أي أضرار ، مؤكداً أن غالبية الهزات الأرضية التي تتعرض لها مصر بسيطة جداً ولا ينتج عنها أي أضرار أو خطورة، نظراً لان قوتها تتراوج ما بين 1 درجة على مقياس ريختر إلى 2.5 درجة على مقياس ريختر.

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