البحوث الفلكية تكشف أضرار مصر بعد زلزال تركيا

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن مصر لم تتأثر صباح اليوم، بالزلزال الذي وقع بشرق دولة تركيا، في حدود الساعة 8 صباحاً و بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، موضحاَ أنه لم يشعر به أي مواطن في مصر ولم يكن هناك وجود لأي إمتداد له داخل الأراضي المصرية .

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن المعهد يمتلك 77 محطة رصد وتسجل للهزات و الزلازل موزعة بجميع أنحاء الجمهورية ، تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد وتسجيل أي هزات، مزودة بأحدث الإمكانيات لرصد الزلازل، مشيراً إلى أن باحثي المركز يقومواً فوراً عندي تسجيل أي هزات إلى تحليل بيناتها و الإعلان عنها في وقتها لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن مصر خارج أحزمة الزلازل ولا توجد بها مناطق خطرة

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية : الزلزال بعيد عن شرم الشيخ و الغردقة

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم هزتين أرضيتين تتراوح قوتهما ما بين 1 درجة على مقياس ريختر و 1.5 درجة على مقياس ريختر، موضحاً ان الهزة الأول حدثت في البحر الأحمر في العمق ، وأنه لم يشعر بها أي من المواطنين المقيمين بالقرب من السواحل، مشيراً إلى انها بعيدة تماما عن شرم الشيخ و الغردقة

متابعا أن الهزة الثانية التي تم رصدها من جنوب الصحراء الشرقية بالقرب من مدينة مرسى علم، موضحاَ انه لم يشعر بها اي من المواطنين، ولم ينتج عنها أي أضرار ، مؤكداً أن غالبية الهزات الأرضية التي تتعرض لها مصر بسيطة جداً ولا ينتج عنها أي أضرار أو خطورة، نظراً لان قوتها تتراوج ما بين 1 درجة على مقياس ريختر إلى 2.5 درجة على مقياس ريختر.