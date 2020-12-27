تقارير: دعم تركيا لـ«داعش» والميليشيات المسلحة يطفو على السطح

تتأكد العلاقة الوثيقة بين النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وبين تنظيم داعش الإرهابي، يومًا بعد يوم، فوفق وثائق مسربة كشفت دعم تركيا لتنظيم «داعش» الإرهابي، نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، الذي كشف أن السبب الحقيقي وراء التفجيرات «الغامضة» لمستودعات الأسلحة التركية، هو أنها كانت تفجيرات مدبرة لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة أردوغان إلى تنظيم داعش الإرهابي.

تركيا أخفت معالم دعمها لتنظيم داعش بالأسلحة

وبحسب ما رصده تقرير قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، فإن الوثائق التي نشرها الموقع أظهرت أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص، كما أن الوثائق المسربة كشفت أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على أسلحة وذخائر ومكونات لإنتاج غاز السارين السام، وهذا يؤكد الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

تركيا نقلت 20 الف مسلح للاراضي الليبية

ومن ناحية أخرى، قال عبدالباسط بن هامل، الكاتب والمحلل السياسى اللبيى، إن لدينا مشكلة كبيرة بسبب الاستعمار العثماني الكارثي الذي مر علي الدولة الليبيبة منذ عقود طويلة، فكان هناك زيارة بالأمس لكافة القيادات التركية لطرابلس وتقابلوا مع الجنود الاتراك واقاموا عرضا احتفاليا وكأنهم يحاولون ايصال رسال للشعب الليبي بالاذلال والمهانة، كما أن رئيس الأركان ووزير الدفاع التركي التقي بكافة الجنود الاتراك.

هناك انشقاق في صفوف التنظيمات الإرهابية في ليبيا

وأضاف بن هامل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN»، أن وزير الدفاع التركي أكد أنهم يقودون عملية السلام في ليبيا خلال الفتر الماضية، لكن هناك شخصيات تركية كبيرة تريد دعم طرف علي حساب اخر في ليبيا وذلك بعد وجود انشقاق في صفوف التنظيمات المسلحة، كما أن الحالة الشعبية في ليبيا ترفض وجود المستعمر العثماني بكل الصور .

تركيا تسعى لسرقة موارد وثروات الشعب الليبي

وأكد أن تركيا تزعم بأنها دولة حريات فى ظل تكميم الصوت الحر بها ودعم المستمر لقوات الإرهاب فى سوريا ولبيبا لأجل سرقة موارد تلك الدول والانتفاع بها بدون وجه حق، وهذا هو ما يفعله المستعمر مغتصب الأرض، كما تدعم تركيا التنظيمات الارهابية والكيانات المسلحة في ليبيا بشكل كبير والمرتزقة وتأتي بالسلاح في ليبيا وتهريب المخدرات.

تركيا جلبت أكثر من 20 ألف من العناصر المسلحة لليبيا

وأشار إلى أن القرارت التى اتخذتها الدولة التركية فى حق الشأن الليبى يعبر عن حقبة الاستعمار السابقة التى شهدها كافة العالم، فتركيا جلبت خلال الفترة الماضية كميات من الاسلحة الكبيرة المتنوعة إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف من العناصر الإرهابية المسلحة من سوريا.