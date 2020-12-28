خالد صديق: تطوير 357 منطقة عشوائية في مصر منذ 2016

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا في منتصف 2016 بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة في مصر، وعلى الفور تم تحديد المشكلة الخاصة بالعشوائيات، ووضع خطة لتنفيذ قرار الرئيس: «إحنا بتوع عشوائيات بس منظمين ومخططين جدا وبنضع كل شيء في مكانه بدراسة ممتازة».

نعمل على تحويل العشوائيات غير الآمنة لمناطق آمنة

وأضاف «صديق»، خلال حواره في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن الخطة التي كانت لدى الصندوق الفترة الماضية هي تحويل العشوائيات غير الآمنة إلى مناطق آمنة ومؤهلة بالسكان، وتم حصر 357 منطقة عشوائية في مصر الفترة الماضية والعمل على تطويرها، واللجان الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات بحثت في لجان متنوعة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق غير الآمنة والعمل على تطويرها.

رؤية مصر 2030 أن تكون مصر خالية تماما من أي عشوائيات

وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم وضع خطة لتحديد مشكلة العشوائيات من خلال تحديد المساحة وعدد السكان والحالة الاجتماعية والبيئية من خلال المعلومات الجغرافية، كما أن رؤية مصر لعام 2020 هي القضاء على العشوائيات غير الآمنة، وهدف رؤية مصر 2030 أن تكون مصر بلا عشوائيات نهائيا وهذه الرؤية نطبقها حاليا في الكثير من المناطق العشوائية.

الصندوق أسس 1500 وحدة في حلايب وشلاتين بنظام البيت البدوي

وأوضح أن صندق العشوائيات نفذ خطوات متعددة في تطوير العشوائيات علي مستوى الجمهورية والمنظر العام يحكم على ذلك، فالصندوق يعمل على حل كل مشكلة في العشوائيات حسب ظروف المنطقة، فالصندوق أسس 1500 وحدة في حلايب وشلاتين بنظام البيت البدوي.

أولوياتنا تطوير المناطق الداهمة وغير الآمنة

وأوضح أن آليات تنفيذ الخطط تسبق الخبر، والأولويات الأولى للصندوق هو تطوير المناطق الداهمة وغير الآمنة مثل سقوط صخرة الدويقة الذي أدى إلى موت العديد من البشر والذين يعيشون في مجرى السيول وبالجوار من خط السكك الحديدية والمناطق الجبلية كل هذه المناطق خطورة دهمة أولى.

صديق يكشف سبب عدم حل الحكومات السابقة ملف العشوائيات

وأردف أن سبب عدم تنفيذ الحكومات السابقة في حل المشكلات التي تواجه البشر الذين يعيشون في خطورة داهمة هو بسبب عدم وضع خطط تنفيذية مثل وضع آليات القضاء على الفقر وإنشاء مبانٍ سكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل فكل هذه الأمور لم تقدمها الحكومات السابقة.