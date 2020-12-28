وزارة الري: 56 ألف و966 حالة إزالة تعديات على النيل

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، إزالة 12 حالة تعدي على النيل في نطاق محافظات «دمياط والأقصر وقنا»، ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 56966 إزالة منذ يناير 2015.

وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية لرصد التعديات حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرع دمياط ورشيد، مؤكدة أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري، تواصل جهودها بشكل مكثف لإزالة كل أشكال التعدي على المجاري المائية من نهر النيل والترع والمصارف للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة، وذلك لحسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكد الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والمتابعة «التليمتري»، أنه تم تصمم وتطوير عدداً من التطبيقات الجغرافية والتي تستخدم لمتابعة الإجراءات المتخذة في إزالة التعديات، والمتابعة لعرض آخر المستجدات علي متخذي القرار.

وأضاف السيد أن الوزارة تواكب التطور التكنولوجي وتطويعها في خدمة الأعمال التي تنفذها الوزارة، وكذلك تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية، وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

وبلغت التعديات على نهر النيل شكل غير مسبوق عقب قيام ثورة يناير 2011 بسبب الانفلات الأمني وتم رصد أنواع التعديات التي اتضح أنها عبارة عن ردم للنيل وتشوينات الأمر الذي تسبب في ضيق المجرى بعدد من المناطق بفرعي رشيد ودمياط، وبلغت التعديات ما يقرب من 50 ألف حالة تعدي خلال هذه المرحلة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرة إنقاذ نهر النيل في 2015 والتي وقع عليها عدد من المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.