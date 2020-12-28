السعودية تعلق الرحلات الجوية لأسبوع آخر لمواجهة كورونا

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن الحكومة قررت تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

وكانت حكومة المملكة قد قررت في 20 ديسمبر 2020، تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وقال المصدر أن ذلك جاء رغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.