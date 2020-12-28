«القوى العاملة» تعين 12 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، 12 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 120 من راغبي العمل، وتوفير 4 فرص عمل.

وأشار إلى أنَّ المديرية استخرجت 19 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة لـ19 عاملًا، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى مطالب عمالية، تمّ تسوية شكوى منها، إضافة إلى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 35 ألف جنيه لـ16 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عما تمّ إنجازه خلال نوفمبر الماضي، إنَّ المديرية فتشت على 211 منشأة، دوري وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 4 محاضر مخالفات عمالية، وعمل ندوتان توعية لشرح أحكام قانون العمل، وتنظيم الأسرة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 48 منشأة، وشن حملة تفتيشية وعمل 10 قياسات ميدانية.

وأوضح أنَّه في مجال التدريب المهني، تمّ الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهني الخارجة، وجار تنفيذ دورة تدريبية على مهنة الكليم والسجاد اليدوي لـ15 متدربة من الفتيات بقرية البشندى بمركز بلاط، والبدء في تنفيذ دورة تدريبية لـ12 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بمركز موط، وأخرى على مهنة كهربائي توصيلات من الذكور بمركز التدريب المهني الخارجة، وتمّ الانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة ) -«مهنتك مستقبلك» التي تنفذها وزارة القوى العاملة، وجار تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة.