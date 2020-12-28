مسؤول بالغربية ينفي هروب متهم من قوه أمنية بمركز المحلة: غير صحيح

نفى مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، اليوم، ما تم تداوله حول هروب أحد المتهمين في إحدي القضايا الجنائية من داخل ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى.

وأكد المسؤول بالقطاع الأمني بمركزي سمنود والمحلة استقرار الأوضاع الأمنية، وانتظام الخدمات وانتشار كافة الأكمنة بكافة الميادين والخدمات بمداخل ومخارج المدينة العمالية، مطالبًا بتحري الدقة لمنع نشر البلبلة.

وأشاد المسؤول بنجاح الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، في إعاده 3 فتيات مختفيات إلى أحضان أسرتهن بالمحلة، وضبط متهمة بتعذيب طفلتها وحرقها داخل حضانة بسمنود.

وفي سياق آخر، انتشرت الحملات المرورية وخدمات المرافق والإشغالات لفض كافة التجمعات والأسواق وإغلاق السناتر والدروس الخصوصيه للوقاية من أخطار انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قراراً بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.