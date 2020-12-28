«قوتنا في حضارتنا» مشروع طلابي يتحول لمبادرة لإحياء الأماكن الأثرية

قالت نهي عبدالنبي، منسق مبادرة «قوتنا في حضارتنا»، إنّ سبب اختيار اسم المبادرة، شعور عدد كبير من المواطنين بأنّ لديهم طاقة سلبية ويأس، متابعا: «حبينا نفكر الشعب المصري إن هو ديما معروف بالقوة والإصرار في مواجهة أي مشاكل، واخترنا كذا اسم، وعملنا تصويت عليها في الكلية، لحد ما استقرينا على اسم قوتنا في حضارتنا»، مشيرة إلى أنّ لديهم خطة بدأت باستطلاع رأي، ثم زيارة للأماكن الأثرية، وتحديد الأماكن التي، وإنشاء صفحات على السوشيال ميديا لطلب الدعم من وزارة الآثار، وجار التنسيق معها.

رحلات لزيارة الأماكن الأثرية بأسعار مخفضة

وأضافت عبدالنبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ «قوتنا في حضارتنا» هو مشروع تخرج لطلبة إعلام، يتحول إلى مبادرة لإحياء الأماكن الأثرية، وفي ظل الأزمة التي نمر بها حاليا من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، كان اتجاهنا الأكبر على السوشيال ميديا وتعريف المواطنين أكثر عن الآثار، وخلال فترة قريبة سننظم رحلات لزيارة الأماكن الأثرية بأسعار مخفضة، ونتجه لتنفيذ فيلم وثائقي لأماكن معينة.

تفاعل كبير من المواطنين مع «قوتنا في حضارتنا»

وتابعت، أنّ هناك تفاعل كبير من المواطنين مع المبادرة، وخلال وقت قليل جدا وصلنا إلى عدد لا يستهان به من الناس، والجميع يشجعنا ويستفسرون عن زيارة أماكن معينة، مؤكدة أنّ دكاترة كلية الإعلام دائما يقدمون الدعم والتشجيع للمبادرة، ويوجهوننا للطريق الصحيح ويتابعونا خطوة بخطوة.