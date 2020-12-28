القصة الكاملة .. "الصلح خير" في واقعة تعذيب وحرق طفلة حضانة الغربية

اعلنت اسره الطفله "حنين رشاد" والمعروفة اعلاميا بطفله تعذيب الحضانه بمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم عن تنازلها قانونيا عن اتهامها للمعلمه "هبه .ا" بالتعدي علي ابنتهم وحرقها باستخدام "سكين" اعلاءا للشعار "الصلح خير" .

واضافت "نجلاء .ا" والده الطفله بقولها في مذكره رسميه بديوان مركز سمنود"متهمه حامل وام لاسره أخري وانا وجوزي متسامحه وعاوزه اربي عيالي وخلاص اهالي البلد حكموا بتكفلها بعلاج بنتي والحمد لله علي كل شىء".

وتابعت والدة الطفله في تصريحات خاصه ل"الوطن" انها تحمل بداخلها كافة نوايا الصلح والموده لافتا بقولها " انا عاوزه اربي بناتي ومش عاوزه أذي لأي حد الحمد لله وانا مسامحه وجوزي كمان"

وكان المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اصدر توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز سمنود بسرعه فتح باب التحقيق في واقعه تعذيب طفله وحرقها بواسطه سكين علي أيدي معلمه بحضانه بسبب تبولها اللاارادي وسبها لشقيقتها بقرية ميت عساس بمركز سمنود .

وشدد المحامي العام علي ضرورة سماع أقوال المتهمه في واقعه التعذيب ووالده الطفله وجيرانها وإتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال الواقعة .وافادت مصادر مقربه من أسره الطفله إلي وجود ضغوطات من وسطاء من الجيران ومشايخ القرية للسعي في التصالح بين الطرفين وجعل أسره الطفله للتنازل قانونيا .

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية نجحوا في ضبط "هبه .ا" 36 سنه معلمة الحضانه المتهمه بتعذيب طفله في العقد الأول من عمرها بحرق اطراف يديها بواسطه سكين ساخن بدعوي تبولها اللاارادي وسبها زميلاتها اثناء احدي الحصص .

وأفادت مصادر أمنيه أن المعلمه انكرت ارتكابها للواقعه وانها حاولت الصلح مع أسره الطفله الضحية بعدما سعي زوجها للإدخال بعد الوسطاء وشروعه في إرضاء اسره الطفله الضحيه بشروعه وبرفقته زوجته بحرق يد ابنتهما وهو ما رفضه الأهالي كونه فعل مرفوض اجتماعيا وغير إنسانيا وليس حلا للكارثه ارتكبت داخل حضانه داخل منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود .

وكان المئات من أسر وعائلات قرية "ميت عساس" انتابهم حاله من الحزن والغضب اتجاه ارتكاب معلمه رياض أطفال لواقعه تعذيب طفله لم يتجاوز عمرها 4 سنوات بواسطه سكين ساخنه وحرق اطراف سطح يديها جراء تبولها اللاإرادي اثناء احدي الحصص الدراسيه بفصل حضانه خاصه بذات القرية الأمر الذي دفع افراد أسره الطفله إلي الإبلاغ عن الواقعه بكافه جهات التحقيق المعنيه للقصاص لها. وتعود أحداث الواقعه حينما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .ر" 32 سنه والده الطفله "حنين" يفيد بتعذيبها داخل حضانه بذات القرية .وبتقنين الإجراءات الأمنيه وبإعداد الاكمنه تمكن الرائدين سامح عمران وأحمد بهاء مفتشا مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظاميه من ضبط السيده متهمه بارتكاب الواقعة" هبه ا" واقتياده إلي ديوان مركز شرطه سمنود لسماع اقوالها فيما نسب إليها من إتهامات .

وكان العشرات من أبناء القرية تداولوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يوثق وقائع التعذيب للطفله "حنين" وهى تروى تفاصيل واقعة حرقها داخل أحدى الحضانات الخاصة .وكشفت الطفله وهي في حاله يؤسي لها من الصدمه عده عبارات أهمها مدرسة الحضانة وتدعى " ه. ال " قد عاقبتها بلسعها على يديها بأستخدام سكين ساخنة بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى .

واضافت الطفلة خلال مقطع الفيديو بقولها " أبله حرقتني بسكينه سخنه وانا في وسط زمايلي وتعبت بسبب ألم إيديا وفضلت أعيط طول اليوم وادي اثارها شوفوا إيديا" .

في المقابل أوضحت والده الطفلة حنين رشاد متولي أن أفرد اسرتها فوجئوا أوائل الأسبوع الماضي بعوده طفلتهم وهي تعود الي المنزل والدموع في عيناها توجعا بسبب ألم يديها وحرقهما بواسطه سكين علي أيدي معلمه رياض الاطفال لافته في شكوي رسميه أعدها والدها الي كبار مشايخ القرية للاعراب عن تضررهم بما ألم بطفلته الصغري .

وتابعت أم الطفله انها والدها علم بالواقعه واصابه حاله من الغضب والهياج جراء واقعه وهو ما دفعه ألي منع ذهاب الطفله مره أخري إلي الحضانه وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال واقعه التعدي علي إبنته بشكل فادح وغير مقبول إنسانيا .في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجله إلي المحاسبه أماني النادري وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنه عاجله من إداره الدفاع عن حقوق الطفل والانتقال لفحص تحقيق في واقعه التعدي علي الطفله .

وشدد محافظ الغربية في تعليماته علي ضرورة الاننقال إلي موقع الحادث بالحضانه المذكوره والتأكد من صحه الواقعه من عدمه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه والإدارية حيال المخالفات المشار إليها إذا ثبت صحه شكوي أسرة الطفلة .

وجدير بالذكر أن مصادر مقربة من معلمه رياض الأطفال بالحضانه نفت ارتكاب تلك الواقعه وأن ما أثير جدلا حول تلك الواقعه بمواقع التواصل الاجتماعي عاري تماما من الصحة وأن تعرض الطفله لتلك الإصابات باطراف يديها جاء جراء خلافات بين أفرد أسره الطفله فضلا عن ترويج اقارب الطفله لها بسبب الضغط علي مجلس إداره الحضانه والتشهير بالعاملين بها .