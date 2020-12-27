والدة الطفلة حنين: المعلمة عذبتها بسبب تبولها اللا إرادي.. ومحافظ الغربية: لجنة للتحقيق

انتاب المئات من أسر وعائلات قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من الحزن والغضب تجاه تعذيب معلمة رياض أطفال لطفلة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات بواسطة سكين ساخن؛ وحرق أطراف سطح يديها جراء تبولها اللاإرادي أثناء إحدى الحصص الدراسية بفصل حضانة خاصة بذات القرية؛ الأمر الذي دفع أسرة الطفلة إلى الإبلاغ عن الواقعة بكل جهات التحقيق المعنية للقصاص لها.

«حنين» تحكي ما حدث لها

وكان العشرات من أبناء القرية تداولوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو يوثق وقائع التعذيب للطفلة «حنين» وهي تروي تفاصيل واقعة حرقها داخل إحدى الحضانات الخاصة.

وكشفت الطفلة وهي في حالة يرثى لها من الصدمة عدة عبارات أهمها أن مدرسة الحضانة وتدعى «ه. ال» قد عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخنة بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة؛ وهو ما تسبب في حدوث حروق في اليد اليمنى واليسرى.

وأضافت الطفلة خلال مقطع الفيديو بقولها «الأبله حرقتني بسكينة سخنة وأنا في وسط زمايلي، وتعبت بسبب ألم إيديا، وفضلت أعيط طول اليوم وادي أثرها».

في المقابل أوضحت والدة الطفلة حنين رشاد متولي أن أفرد أسرتها فوجئوا الأسبوع الماضي بعودة طفلتهم إلى المنزل والدموع في عينيها من الألم الحرق بيدها على يد معلمة رياض الأطفال، لافتة في شكوى رسمية أعدها والدها إلى كبار مشايخ القرية للإعراب عن تضررهم بما ألم بطفلته.

وتابعت أم الطفلة أن والدها علم بالواقعة وأصابته حالة من الغضب والهياج جراء الواقعة، وهو ما دفعه إلى منع الطفلة مرة أخرى من الذهاب إلى الحضانة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال واقعة التعدي علي ابنته بشكل فادح وغير مقبول إنسانيا.

المحافظ يشكل لجنة للتحقيق في الواقعة

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجله إلى المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة عاجلة من إداره الدفاع عن حقوق الطفل والانتقال لفحص التحقيق في واقعة التعدي على الطفلة.

وشدد محافظ الغربية في تعليماته على ضرورة الاننقال إلى موقع الحادث بالحضانة المذكورة والتأكد من صحة الواقعة من عدمه واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات المشار إليها إذا ثبت صحه شكوى أسرة الطفلة.

المعلمة تنفي الواقعة

وجدير بالذكر أن مصادر مقربة من معلمة رياض الأطفال بالحضانة نفت ارتكاب تلك الواقعة وأن ما أثير جدلا حول تلك الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تماما عن الصحة وأن تعرض الطفلة لتلك الإصابات بأطراف يديها جاء جراء خلافات بين أفرد أسرة الطفلة فضلا عن ترويج أقارب الطفلة لها بسبب الضغط على مجلس إدارة الحضانة والتشهير بالعاملين بها.