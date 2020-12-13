تعرف على شروط المشاركة في مسابقة الفنون البصرية "حنين الأمكنة"

يستعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، للدورة الثامنة لمسابقة الفنون البصرية 2021 لشباب الفنانين تحت 35 سنة، وتحمل عنوان "حنين الأمكنة"، في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، جميع الاتجاهات الفنية الحديثة، في الفترة من 25 وحتى 18 مارس.

وقال الدكتور أشرف زكي أستاذ الجرافيك كلية الفنون الجميلة بالزمالك وقوميسير عام المسابقة، إن المقصود بحنين الأمكنة هى العوامل المؤثرة في تشكيل الرؤية من خلال التعايش في بيئة بعينها وثقافة تتسم بنوع من التميز، من خلال البيئة التي يعيش فيها الفنان ، وعاداته وتقاليده وتميزها عن البيئات المختلفة.

تتضمن الشروط المنظمة للمعرض: ألا يزيد عمر الفنان عن 35 عاما، وأن يكون العمل الفني المقدم إنتاج 2019 ـ 2020، لا يسمح بالمشاريع الدراسية أو مشاريع التخرج أو التي سبق المشاركة بها في مسابقات سواء حصلت على جوائز أم لا، يسمح للفنان التقدم بعملين على الأكثر في مجال واحد، لا يزيد طول الضلع الأفقي في الأعمال المسطحة عن 120 سم وفي الأعمال المجسمة عن 100 سم طول أو عرض أو ارتفاع، بالنسبة لعروض الفيديو يلتزم المشترك بتوفير الشاشات والأجهزة اللازمة ولا تزيد مدة العرض عن 15 دقيقة، أعمال التجهيز في الفراغ يتم التنسيق مع قوميسير المعرض للتنسيق بعد قبول الأعمال .

يتم ملء استمارة الاشتراك حتى الأربعاء 3 فبراير 2021 ، على أن تعلن أسماء المقبولين بالفرز الأول السبت 6 فبراير 2021، وتسلم الأعمال المقبولة من 7 حتى 20 فبراير 2021، على أن تعلن أسماء المشاركين النهائية بعد الفرز الثاني الإثنين 22 فبراير 2021.

يتم تحميل استمارة الإشتراك من الرابط التالي www.ebdaaalex.gov.eg

على أن ترسل الاستمارة بالإضافة إلى صورة شخصية، السيرة الذاتية ، صور الأعمال، وصورة بطاقة الرقم القومي علي الإيميل التالي:

elhoriaebda3@gmail.co

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