كيف تعاملت دار الإفتاء مع أزمة كورونا؟.. المفتي يوضح

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنّ من واقع الرؤيا الشاملة التي انطلقت منها دار الإفتاء المصرية لمواجهة التحديات ومواكبة المستجدات، إذ كانت مواكبة لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أحد أهم هذه التحديات، إذ فعّلت الدار فقه فتاوى النوازل الذي يماثل قانون الطوارئ في مجال التشريعات القانونية والدستورية الحديثة.

وأضاف علام، خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء المنعقد بفندق الماسة، لعرض إنجازات الدار في 2020، أنّ دار الإفتاء تواصل الليل بالنهار مع الأجهزة المعنية والوزارات المختصة، كي تقدم الفتاوى والبيانات المناسبة للواقع والمستندة إلى الإحصاءات الدقيقة والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الهيئات الطبية الرسمية المتخصصة.

متابعة التغيرات المجتمعية والأسرية

وأشار علام إلى أنّ من أهم ما فعلته دار الإفتاء المصرية في هذا الصدد، إلى جانب إصدار فتاوى وبيانات النوازل الفقهية، متابعة التغيرات المجتمعية والأسرية الطارئة على قيمنا وأخلاقنا بسبب وباء كورنا، وأصدرت دار الإفتاء البيانات المصورة والمكتوبة لتصحيح المفاهيم ومنع انتشار أي ظواهر سلبية لا تتناسب وقيمنا الدينية وثوابتنا الأخلاقية.

عمليات القتل والإرهاب

وتصدت دار الإفتاء المصرية، حسب ما أكد مفتي الجمهورية، للكم الهائل من الشائعات والأكاذيب المغرضة التي أصدرتها أبواق الجماعات الإرهابية، مستغلة أزمة كورونا حتى تثير الرعب والفزع في قلوب المصريين، وحتى تستغل كوادرها الإرهابية حالة الفزع لشن العديد من عمليات القتل والإرهاب، لزعزعة أمن واستقرار المصريين، ورد الله كيدهم في نحورهم، وكانت الاستجابة الهائلة لشعب مصر العظيم لتوجيهات وبيانات دار الإفتاء المصرية عاملًا قويًّا في تفنيد ورد الأكاذيب.

بدأت قبل قليل فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، ويعلن المفتي عددا من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.