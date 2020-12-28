عاجل.. بيان حكومي مهم عن موقف «أعمال السنة» بعد رفع الغياب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، ما تردد بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس، تزامنا مع قرار رفع الغياب.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،، ما يتردد في هذا الصدد بأنّه «شائعات».

ومن المقرر أن يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد قليل، بيانا تفصيليا لتفنيد الشائعة.