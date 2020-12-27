وفاة مدير مدرسة بكورونا يرفع عدد ضحايا التعليم بالبحيرة إلى 8

توفي عبد المنعم حجازي، مدير مدرسة دمشلي الابتدائية بكوم حمادة، صباح اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد صراع مع الفيروس استمر لأكثر من أسبوعين، حيث جرى حجزه بالمستشفى المركزي، وتلقى العلاج اللازم، إلا أن حالته تدهورت وأعلنت أسرته وفاته اليوم.

وشهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمدير مدرسة دمشلي عبد المنعم حجازي، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد مديري المدارس والمعلمين بقطاع التعليم بالبحيرة المتوفين بفيروس كورونا إلى 8.

ونعى الدكتور سعيد زقزوق، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة كوم حمادة، وجميع العاملين بديوان ومدارس إدارة بكوم حمادة التعليمية، الفقيد عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقدموا خالص العزاء في وفاة الفقيد عبد المنعم حجازي، مدير مدرسة دمشلي الابتدائية، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

وكان عدد شهداء فيروس كورونا بقطاع التعليم بمحافظة البحيرة ارتفع إلى 7 حالات، منذ 8 أيام، وذلك بعد وفاة معلمة رياضيات بالمرحلة الثانوية الفنية.

وشهد قطاع التعليم بالبحيرة، وفاة 3 مديري مدارس، هي مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، والمدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، وجميعهم أصيبوا بكورونا.

وعقب ذلك، توفى إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية بالبحيرة، متأثرًا بإصابته بـ«كوفيد 19»، حيث كان يخضع للعلاج داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وتوفى قبل السبت الماضي، محمد عطية الشرقاوي، معلم رياضات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى عزل كفر الدوار.

وفي نفس اليوم، توفى الشيخ شريف شعبان عبدالهادي، مدرس القرآن الكريم والقراءات والعلوم الشرعية بالمعهد الأزهري بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن عمر ناهز 38 عامًا، داخل مستشفى عزل كفر الدوار، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.