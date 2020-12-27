أبرز 10 قرارات من «التعليم» حول امتحانات نصف العام

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال عدد من التصريحات السابقة له، على عدم وجود نية لإلغاء امتحانات نصف العام، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 يناير 2020، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موعد عقد الامتحانات، الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول، والإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أبرز قرارات التربية والتعليم حول امتحانات نصف العام

1ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها 10 يناير 2021.

2ـ رفع الغياب آخر ثلاثة أسابيع من التيرم الأول، من الدراسة، لتجهيز اللجان وإعداد جداول الامتحانات.

3ـ تعقيم جميع اللجان الامتحانية الفرعية والمقاعد الخشبية بالمدارس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير جميع دورات المياه.

4ـ تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، كحد أقصى 15 طالبا.

5ـ قياس درجة حرارة الطلاب والمشرفين قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتوفير أجهزة حرارية بكل اللجان.

6ـ توفير طبيب زائر بجميع اللجان الامتحانية لمتابعة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

7ـ إلزام الجميع داخل اللجان الامتحانية بارتداء الكمامة الطبية، سواء الطلاب أو المشرفين.

8ـ تعقيم اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية بصفة دورية قبل وبعد انتهاء يوم الامتحان، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية.

9ـ تجهيز لجان امتحانية احتياطية بديلة، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تحسباً لأي أزمة اكتشاف أي أصابات كورونا داخل اللجان الأساسية.

10ـ لا يتم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب والمشرفين بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية.

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن خلال تصريحاته السابقة، أن الكلام المثار والمتداول حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مجرد مهاترات، عار تماماً من الصحة.