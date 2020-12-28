صندوق الإسكان: 85% من المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل بحدائق العاصمة

شهدت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إقبالا كبيرا منذ بداية الطرح فى نوفمبر الماضي وحتى الآن، بحسب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

ويشمل الطرح 125 ألف وحدة سكنية، 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، في 12 مدينة جديدة، و25 الف وحدة لمتوسطي الدخل، وذلك في 11 مدينة جديدة.

وانتهى حجز وحدات منخفضي الدخل، منذ أيام، وسينتهي حجز وحدات متوسطي الدخل، اليوم، في الثانية عشر من منتصف الليل.

وأكدت عبدالحميد، أنه لا نية لمد فترة الحجز مرة أخرى لعدم وجود تزاحم، حيث تم مد المهلة من قبل بسبب زيادة حدود دخل متوسطي الدخل، وإعطاء فرصة لعدد أكبر من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن مدينة بدر منطقة «حدائق العاصمة»، من أكثر المدن إقبالا، بسبب قربها من العاصمة الإدارية، حيث تقع على بعد 10 دقائق منها، وأكثر من 85% من المتقدمين بها، ثم حدائق أكتوبر، ثم مدينة العبور الجديدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.

ونوهت عبد الحميد إلى أنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة على نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

ويتضمن الطرح 11 مدينة جديدة، وهى: «بدر (حدائق العاصمة)– حدائق أكتوبر– 6 أكتوبر– 15 مايو– العاشر من رمضان– العلمين الجديدة– المنيا الجديدة– ناصر (غرب أسيوط)– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة».