المفتي: كنا وسنظل بجانب الجيش والشرطة جنودا أوفياء.. والحياد خيانة

قدّم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كشف حساب لأعمال دار الإفتاء المصرية وأنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام 2020، وعرض خطتها المستقبلية للمرحلة المقبلة، إذ أكد مفتي الجمهورية خلال كلمته بمؤتمر إنجازات دار الإفتاء، أنّنا كنا ولا زلنا وسنظل إلى جانب الجيش والشرطة جنودًا أوفياء، والحياد في هذه الظروف خيانة.

الوطن لن ينتصر بالشعارات الرنانة

وأضاف علام: «قلوبنا منفتحة وآذاننا مصغية لأي نقد يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن، وأيدينا ممتدة لكل من يريد أن يتعاون معنا، ودار الإفتاء لديها رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة، ونؤمن بأن وطننا لن ينتصر بالشعارات الطنانة والخطب الرنانة».

وتابع مفتي الجمهورية: «ما نقدمه من منجزات ومشروعات دينية، يدل على أنّ دار الإفتاء مؤسسة وطنية، وما تعرضنا له من حملات التشهير والاغتيال المعنوي وسام على صدورنا نفتخر به».

مواكبة أزمة كورونا

وأوضح مفتي الديار المصرية أنّ هناك مواكبة لأزمة كورونا، وكان ذلك أحد أهم تحدياتنا خلال 2020، ودار الإفتاء فعّلت فقه النوازل وواصلنا الليل بالنهار مع الأجهزة المعنية لتقديم فتاوى وبيانات مناسبة.

وقال علام: «تصدينا لكمٍّ هائل من الشائعات المغرضة للجماعات الإرهابية، وأداء دار الإفتاء انعكس في إقبال جماهيري ناهز مليونًا وثلاثمائة ألف فتوى، ورسالة تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية، وودار الإفتاء صاغت رؤية استراتيجية للخمس السنوات القادمة».

أمانة الإفتاء العالمية

وأكد المفتي، أنّ أمانة الإفتاء العالمية اضطلعت بمهام جسيمة في وقت عصيب، ولفتت انتباه الرأي العام العالمي لحقيقة ما يجري من مخطط إرهابي كبير، كما أنّ أمانة الإفتاء العالمية استطاعت القضاء على سيطرة المؤسسات المتطرفة على المراكز الإفتائية والدعوية العالمية في 5 سنوات.

وانطلق صباح اليوم مؤتمر دار الإفتاء المصرية لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، بفندق الماسة في مدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

فيلم وثائقي

وتضمن المؤتمر عرضًا فيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال 2020 على الأصعدة المختلفة، ومن المقرر عرض خطة الدار الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.