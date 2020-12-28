عاجل.. جنح أمن الدولة تغرم 55 شخصا 1000 جنيه لعدم ارتداء الكمامة

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، صباح اليوم، أحكاما غيابية ضد 55 شخصا، في اتهامهم بعدم ارتداء الكمامة خلال مواجهة فيروس كورونا، إذ قضت بتغريمهم مبالغ بين 1000 إلى 2000 جنيه، لكل شخص.

حيثيات غرامة الكمامة

قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن المتهمين لم يلتزموا بقرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخرا، فى مواجهة فيروس كورونا فى المرحلة الثانية، ما ترتب عليه تهديد حياتهم بالإيذاء، وتعريض حياة المواطنين وذويهم إلى خطر الإصابة بالمرض، إذ صدرت الأحكام بحضور ديفيد رمزي، وعلاء عابد وكلاء أول النيابة، وأمانة سر فتحي محمود.

55 محضرا لعدم ارتداء الكمامة

شنت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع إدارة شرطة النقل والمواصلات، والجهات المختصة، حملات أمنية لتنفيذ قرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالأماكن العامة، أسفرت عن ضبط وتحرير 55 محضرا فى أماكن البريد والمنشآت الحكومية والمولات التجارية ووحدات المرور.

كان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1069 لسنة 2020، بشأن عدم ارتداء الكمامة، مطالبا المواطنين وأصحاب المحلات التجارية باتخاذ الاجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن القرار، تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة لجميع مستخدمي وسائل النقل العامة والخاصة، وأصحاب المحلات التجارية والمولات والعاملين بها وروادها، بالإضافة إلى المواطنين المترددين على المنشآت والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، مع توقيع غرامة مالية بين 1000 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، على من يخالف القرار.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، عاقبت صباح أمس، 100 شخص من أصحاب المحلات التجارية، بغرامة مالية 4 آلاف جنيه، لاختراقهم قرار مجلس الوزراء، وهو عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مقررة غلق المحلات لمدة شهر بالشمع الأحمر.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فى مرحتله الثانية.