عاجل.. جنح أمن الدولة تعاقب 100 من أصحاب المحلات والمولات بغرامة 4 آلاف جنيه وغلق شهر

عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في حلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، أمس، 100 شخص من أصحاب المحلات التجارية والمولات والمقاهي والكافيهات والمطاعم والورش ومحلات الأعمال الحرفية بغرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

كما أصدّرت المحكمة قرار غلق لجميع المحلات لمدة شهر، وتشميعها بالشمع الأحمر.

وأثبتت تحقيقات النيابة، أنَّ جميع المتهمين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة المقاهي التي استخدمت الشيشة لروادها والمولات التجارية.

جاء ذلك لعدم تنفيذهم قرار وزير التنمية المحلية الرسمي لمواجهة فيروس كورونا والذي حدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، اعتبارًا من أول ديسمبر 2020 تطبيقًا للقرار الصادر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والذي يحدد مواعيد غلق المحال صيفًا وشتاءً.

يُذكر أنَّ ذلك القرار جاء بناء على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 لعدم ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حيثيات الحكم

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنَّ المتهمين من أصحاب المحلات التجارية لم ينفذوا قرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا في مرحلته الثانية، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين من رواد تلك المحلات للخطر، وصدَرت جميع الأحكام غيابية، بحضور علاء عابد وديفيد رمزي وكلاء أول النيابة العامة وأمانة سر فتحي محمود سكرتير الجلسة.

وشنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، حملة بشوارع وميادينبقطاع جنوب القاهرة أقسام شرطة «المعصرة، حلوان، التبين، 15 مايو»، وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا من خلال الموجه الثانية وتحرير محاضر لمخالفي القرار.

يُذكر أنَّ قرار مجلس الوزراء، أكّد ضرورة تطبيق ارتداء الكمامة في المحلات التجارية والمولات والمعارض والمقاهي وعدم استخدام الشيشة في المقاهي، وتوقيع غرامة 4 آلاف جنيه والغلق للمحلات لمن يخالف القانون.