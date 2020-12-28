الاحتلال الإسرائيلي يصيب العشرات في جنين ويستهدف الصيادين في غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية، وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنَّ قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا، عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه، كما اعتقلت 3 آخرين من محافظة الخليل، إضافة إلى اثنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومن بلدة دير استيا غرب سلفيت.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية، وذلك ضمن مسلسلل معاناة أهل اللبن الشرقية، من إجراءات وممارسات همجية شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وتتعدد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على اللبن الشرقية يتمثل في الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، ونصب كاميرات مراقبة على مدخل القرية، ووضع بوابة حديدية على الطريق الواصل للقرية، ووجود حاجز عسكري طيار بشكل يومي يعيق حركة الدخول والخروج والتنكيل بالشبان، ومحاولة السيطرة على جبل الرأس من قبل المستوطنين، وتسليم إخطارات لمحال ومنشآت على الشارع الرئيسي، ومداهمة القرية بشكل شبه يومي وإلقاء قنابل الصوت والغاز باتجاه بيوت المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أمس، قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل أسير ومنزل والده.

وفي غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر المدينة والمزارعين في الأراضي الحدودية شرق المدينة، بوابل من الرصاص والقنابل الدخانية.

كما أطلقت قوات الاحتلال، من أبراج المراقبة والدبابات الموجودة على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، الرصاص وقنابل دخانية صوب المزارعين في أراضيهم الزراعية شرق حي الزيتون شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.