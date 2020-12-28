ضبط شاب ابتز طالبة بالإعدادية بنشر فيديوهات جنسية لها بالدقهلية

ألقت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على شاب حاصل على مؤهل متوسط، هدد طالبة بنشر مقاطع فيديو جنسية لها ما لم تدفع مبلغ 10 آلاف جنيه له.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر في المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «منطقة شرق الدلتا»، يتضمن شكوى المواطنة «رابعة س. م»، 38 سنة، ربة منزل، ومقيمة منطقة خلف نادي الصيد دائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وابتزاز ابنتها به.

وأكدت الأم في محضر الشرطة، أن شابًا أنشأ حسابًا على الموقع باسم «هـ.ر»، وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بابنتها «هاجر ر. ع»، 13 سنة، تتضمن طلب مبلغ مالي 10 آلاف جنيه مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية لها.

وتمكنت مباحث القسم بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه يدعى «نادر ز. م» 40 سنة، حاصل على مؤهل متوسط ومقيم بمنطقة «دقادوس» بندر ميت غمر، وأنه استخدم جهاز تليفون محمول خاص به في إنشاء الحساب الوهمي وتهديد الطالبة منه.

وبإعداد مأمورية تمكنت من ضبطه بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ميت غمر، وضبط الجهاز المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتحري عنه في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة وأنه صاحب الحساب الوهمي الذي هدد منه الطالبة. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4158 لسنة 2020 إداري قسم ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .