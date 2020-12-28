بروتوكول بين «الاتصالات» و«الرياضة» بشأن مبادرة بُناة مصر الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن استضافة أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية في مقرات تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتنفيذ برنامج رياضي وصحي للملتحقين بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تستهدف المبادرة تنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومنحهم درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية فى إحدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، إضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وشهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية.

وأوضح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة؛ مؤكدا على أن مبادرة «بُناة مصر الرقمية» تهدف إلى تخريج شباب متكامل المهارات والقدرات وهو الأمر الذي يعظم من أهمية تحقيق التعاون بين الوزارتين خاصة في ظل تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للأنشطة الرياضية والتثقيفية للشباب الملتحقين بالمبادرة.

ومن جهته؛ ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مختلف الأصعدة كشريك في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 3 سنوات؛ ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة لتوفير مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني التابعين لوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة كمقر مؤقت لمبادرة «بُناة مصر الرقمية»، وتوفير خدمات الإقامة بفندق مركز شباب الجزيرة وفندق مركز التعليم المدني لإقامة الطلبة والطالبات من المغتربين بالمبادرة، وكذلك إتاحة القاعات التدريسية والمعامل وقاعات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك إعداد وتنفيذ برنامج رياضي وصحي وترفيهي يحتوي على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة بين برامج لبناء اللياقة البدنية وتنمية المواهب الرياضية في الألعاب المختلفة.

ويأتي التعاون بين الوزارتين في إطار السعي نحو توفير بيئة تعلم تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز، يتمّ خلالها نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية، وتطوير مهارات خريجي الجامعات المستهدفة في مجال التقنيات الحديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، وإعداد جيل من الشباب وتأهيله تكنولوجيا لتمكينه من تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة.

وقع بروتوكول التعاون، المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

جدير بالذكر، أنَّه في إطار تنفيذ مبادرة«بُناة مصر الرقمية» وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهني في الهندسة الكهربية والحاسبات في مسارى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم برنامج ماجستير تقني في مجال الأمن السيبراني، وجرى الانتهاء من اختبارات القبول الابتدائية والمقابلات الشخصية لـ50 طالبًا وجار اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية Duolingo وTOFEL لاستكمال متطلبات الجامعات العالمية.