عمرو طلعت: نستهدف 16% نموا في قطاع الاتصالات خلال العام الجاري

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة في مجال الاتصالات، مشددًا على أن قطاع الاتصالات هو أعلى قطاعات الدولة نموا، حيث إن قطاع الاتصالات حقق 15.2% كمعدل نمو خلال العام الماضي.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "ON"، أنه يستهدف تحقيق 16% معدل نمو خلال العام الحالي في قطاع الاتصالات، "نستهدف 16% نمو في قطاع الاتصالات خلال العام الجاري وأن تكون مساهمة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي نحو 4.4% خلال 2020 ".

الوزير: مصر الأولي في الشرق الأوسط بعدد صفقات الشركات الناشئة في مجال الاتصالات

وتابع: "نستهدف 8% مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال 3 سنوات"، مشددًا على أن السوق المصري جاذب لاستثمارات شركات الاتصالات، وأن صفقة شركة الاتصالات السعودية توكد أن السوق المصري سوق جاذب".

وتحدث عن موعد وطبيعة الانتقال الحكومي للعاصمة الادارية الجديدة، حيث ذكر أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدراية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، والمواطن سيتعامل مع شباك حكومي واحد مع الانتقال للعاصمة الإدارية.

طلعت: المواطن سيتعامل مع شباك حكومي واحد مع الانتقال للعاصمة الإدارية

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه سيتم الانتقال للعاصمة الجديدة منتصف العام المقبل، وستكون الحكومة تشاركية لا ورقية، فالموظف الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لن تكون أمامه ملفات حيث تعمل الوزارة عن كثب على رقمنة التراث المصري والمستندات.

وأوضح طلعت، أن وزارته تعمل على تشكيل هيئة لحوكمة البيانات الخاصة بالمواطنين لحمايتها.