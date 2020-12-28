رئيس «الدستورية العليا»: حب مصر فرض عين.. ومن يكرهها يكره من أحبه الله

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ حب مصر فرض عين على كل مصري، فلم تظهر الذات العليّا لمكان آخر غير مصر، بقدسها وعلوها وجلالها، كما وجّه التهنئة لدار الإفتاء والمفتي بالمجهود الذي يبذل في دار الإفتاء لتوعية الشعب المصري على النهج الوسطي، كما هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالمجهود الذي يبذله في دار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر عرض حصاد وإنجازات وأنشطة دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، الذي شارك فيه العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من المفكرين والإعلاميين وبعض الشخصيات العامة، مراعيًا الإجراءات الاحترازية.

الله يحب مصر

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنّ الله يحب مصر، وهذا موضوع لم أقرأ عنه لدى مفسر أو عالم من العلماء، لكنه من فيض ربي عليّ، فهناك أدلة قطعية الثبوت على حب الله لمصر، فلم تظهر الذات العليّا لمكان آخر غير مصر بقدسها وعلوها وجلالها، ولم يرِ الله ذاته لمكان آخر غير جبل الطور، وكذلك سماع الله عز وجل نداء سيدنا موسى على أرض مصر في جبل الطور.

مكانة مصر عند الله

ولفت إلى مكانة مصر عند الله عز وجل، لذلك سمى سورة من الكتاب الكريم باسم جزء من مصر (الطور) تكريما لمصر وتكريما للجبل وزيادة في حب الله لمصر، متابعا: «أقول وكلي ثقة إن من حب مصر أحبه الله، وأنّ من يكره مصر يكره من أحبه الله، لذلك فحب مصر فرض عين على كل مصري».