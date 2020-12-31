حصاد 2020.. برامج حماية وتمكين المرأة.. مشروعات تنمية وتكافؤ فرص

تعد برامج حماية وتمكين المرأة من البرامج الأكثر أهمية وفي صدارة أولويات وزارة التضامن الاجتماعي وتنقسم لعدد من المحاور تتضمن مشروعات تنمية المرأة، وحدة تكافؤ الفرص ومراكز استضافة المرأة.

مشروعات تنمية المرأة

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تنمية المرأة في 478 قرية بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالدعم المادي والتدريب والتوجيه.

وحدة تكافؤ الفرص

تقوم وحدة تكافؤ الفرص بحل المشكلات الواردة من المجلس القومي للمرأة عن طريق تقديم الخدمات التالية «معاش ضماني – معونة شتاء – تحويل معنفات لمراكز الاستضافة – مساعدات من خلال مؤسسات التكافل الإجتماعى – تكافل وكرامة وغيرها».

مراكز استضافة وتوجيه المرأة

تعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية الشريكة والتي تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.

وتقوم مراكز استضافة المرأة بتوفير فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والدعم النفسي للمرأة من خلال تقديم وتوفير مجموعة من خدمات وبرامج الدعم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالشراكة مع المنظمات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويبلغ عدد مراكز استضافة المرأة 8 مراكز المتواجدة بـ 8 محافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا ) على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدات من تلك المراكز خلال عام 2020 سواء كانت اقامة كاملة او خدمات مقدمة 3184 مستفيدة.

وتقدم المراكز خدمات نشر الوعي لمناهضة كافة أشكال العنف المختلفة والتمييز ضد المرأة، جلسات توعية للمرأة عن الخدمات المختلفة والمتوفرة بالمجتمع ومساعدتها للحصول على هذه الخدمات، التدخل في وقت الأزمات (وضع خطة الأمان وخطة الخروج الآمن) من خلال الخط الامن او المقابلة، تقديم الدعم النفسي للمرأة من خلال جلسات المشورة والاستماع خلال الجلسات الفردية، جلسات استشارات زوجية أو أسرية، تقديم خدمة الدعم النفسي لأطفال المرأة المعنفة إذا لزم الأمر، توفير خدمات قانونية للمرأة إذا لزم الأمر مثل الاستشارات القانونية أو مساعدتها في رفع الدعاوى، الإحالة للحصول على خدمات صحية عند اللزوم إلى المستشفيات العامة أو الخاصة أو الأطباء مباشرة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى المركز مع توافر الاسعافات الأولية داخل المركز.

الرائدات الريفيات

تم استحداث رقم مجاني لتسجيل الرائدات، وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 1442 من تليفون الرائدة وذلك لتدقيق قواعد بيانات الرائدات الريفيات وسرعة التواصل معهن، كما تم الموافقة على زيادة مكافأت بدل الملبس للرائدات الريفيات من 350 جنيها إلى 900 جنيه شهرياً.

وتم أيضا عقد دورات تدريبية لعدد 105 رائدة اجتماعية ومشرفي إدارات ومكلفي خدمة عامة بمحافظات (القاهرة – القليوبية – الجيزة - أسيوط – المنيا – اسكندرية - الشرقية) في مجال التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع برنامج وعي ومنظمة اليونيسيف، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لأسر تكافل لتوعيتهم بأهمية التربية الأسرية الإيجابية.