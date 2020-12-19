خطوات تمكين المرأة السعودية من طلب الخلع إلكترونيا

يمكن القول أن جائحة كورونا كانت لها بعض الفوائد، ومنها اتجاه الدول نحو رقمنة الخدمات، بعيدًا عن الزحام والروتين المعتاد، واتجهت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا نحو إطلاق موقع الكتروني يشمل للعديد من الخدمات الالكترونية الخاصة بالزواج والأسرة والميراث.

ويرصد «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها في مختلف أقطار الوطن العربي، ومنها المملكة العربية السعودية، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل للمرأة هناك، التي تنقسم إلى قسمين هما: «نفاذ» المختص برفع الدعوى الجديدة، و«ناجز» لإصدار شهادات أو إثباتات للحالة.

الخدمات الإلكترونية لوزارة الدفاع «نفاذ»

يمكن الدخول على موقع وزارة العدل السعودية من هنــــا للاطلاع على الخدمات المقدمة، ومنها الخدمات المتعلقة بالزواج التي تشمل الآتي:

* رفع دعوى فسخ نكاح.

* خلع.

* إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق من قبل الزوجة.

* تقديم الطلبات «أونلاين».

خطوات رفع المرأة السعودية دعوى الخلع إلكترونيا

وإذا كانت الزوجة السعودية ترغب في التقدم بدعوى خلع، فيجب عليها الدخول على موقع وزارة العدل من هنــــا.

ويتم الضغط على أيقونة طلب جديد، ثم اختيار على الأحوال الشخصية، واختيار تصنيف دعاوى النكاح والفرقة، ثم اختيار نوع الدعوى خلع.

ويتم استكمال البيانات الخاصة بالزوجة، والزوج وفقًا للهوية الوطنية للطرفين.

وإذا كان القرار نهائيا يتم الضغط على تقديم الطلب، أما إذا كانت الزوجة ترغب في التأني فيمكن أن تضغط على حفظ المسودة، لحين الوصول لقرار.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل «ناجز»

ويمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على إثبات لوزارة العدل من خلال الموقع الرسمي، وهو يشمل على العديد من الأقسام، منها:

القسم الأول: الأسرية

الموافقة على الزواج المبكر

تصديق عقد نكاح

عقد زواج

إثبات خلع، بعد انتهاء القضية

القسم الثاني: الورثة والقصر

حصر ورثة

قسمة تركة

إقامة ولي على قاصر سنا

إثبات راشد

فسخ ولاية بطلب من الولي

القسم الثالث: الأوقاف والوصايا

إثبات وصية

إثبات وقف منجز

إثبات ناظر على وقف وصية

القسم الرابع: الحالات الاجتماعية

إثبات تنازل عن إصابة

إثبات تنازل عن دية أو بعضها

إثبات شهادة

إثبات فقد وغيبة