مرثا محروس: تمكين المرأة لم يحدث إلا في عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان القادم مختلف كليًا عن كافة البرلمانات السابقة التي شهدتها مصر، حيث أن البرلمان الجديد يشهد تنوعًا كبيرًا وأحزاب كثيرة ومستقلين بلغ عددهم 93 مقعدًا، إذ يمثلوا فئة كبيرة من المواطنين الذين ليسوا تابعين لأية حزب: «التجربة في الماضي جيدة».

محروس: البرلمان الجديد سيكون به ما يقرب من 162 نائبة

وأضافت «محروس»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البرلمان الجديد به 142 أمرأة، و6 فردي و14 سيدة سيقوم الرئيس بتعيينهم في مجلس النواب الجديد: «الرئيس طول الوقت بيدعم المرأة وهيكون ليها تمثيل مشرف جدًا».

وأوضحت، أن قبول تواجد المرأة بمجلس النواب يأتي بعد قبول من داخل المواطن لاختيارهم، وهو الأمر الذي يتطلب تغيير كبير في الثقافة المصرية، حيث أن الصورة الذهنية لدى المواطنين هو عدم رؤيتهم لعدد كبير من السيدات في الحياة السياسية المصرية، كما ضمنت القوائم نسب كبيرة وتمثيل عادل للمرأة للدخول إلى مجلس النواب.

وأكدت «محروس»، أن المرأة بدأت رحلتها في عام 1957 بالدخول إلى مجلس النواب المصري وحينها نجح اثنتين منهم في الدخول للمجلس، وتوالت التمثيل الخاص بالسيدات في البرلمان المصري في كافة الانتخابات التي جرى عقدها تباعا ما بعد ذلك التاريخ، وفي برلمان 2011 وصل عدد النائبات إلى 11 نائبة فقط، وهو ما يمثل تدهورًا كبيرًا.

وأشارت، إلى أن التمكين الخاص بالمرأة ظهر في أعلى صورته بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة بعد التعديلات الدستورية والتي أقرت بتمثيل عادل للمرأة في البرلمان، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا فرح له كافة السيدات المصريات: «التمكين رحلة مشينا فيها مشوار طويل جدًا».

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «دائما ما يحققن السيدات نجاحات أكبر من المتوقع وخاصة بالتحديات الخاصة، حيث تريد السيدات بشكل دوري إثبات أنفسهن في المناصب القيادية، لافتة إلى أن المرأة أقل قدرة على الفساد، وهو ما أشاد به الرئيس السيسي من قبل».