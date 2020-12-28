زراعة الحوش وتعاطي بالمكتبة.. حكاية مزرعة البانجو في مدرسة الدقهلية

باشرت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، تحقيقاتها في واقعة العثور على شتلات لنبات البانجو المخدر مزروعة داخل فناء مدرسة بلجاي الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

واستدعت النيابة العامة كلًا من مديرة المدرسة، ومدير الشؤون القانونية لإدارة غرب المنصورة التعليمية، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، للاستماع لأقوالهم في الواقعة، وطالبت بسرعة ضبط وإحضار أحد المتهمين في الواقعة وهو مشرف الوسائل التعليمية بالمدرسة، والذي تمكن من الهروب فور علمه باكتشاف أمره.

بدأت الواقعت بتحرير إدارة الشؤون القانونية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، مذكرة إلي مركز شرطة المنصورة، بالعثور على شتلات نبات البانجو المخدر بفناء مدرسة بلجاي الابتدائية، وأن وراء زرعة البانجو اثنين من العاملين بالمدرسة.

وورد في المذكرة أنه أثناء مرور مدير إدارة التعليم الابتدائي بإدارة غرب المنصورة التعليمية على مدرسة بلجاى الابتدائية أبلغه «عبدالعزيز. ع»، عامل بالمدرسة، بوجود شجيرات لنبات البانجو المخدر مزروعة فى شتلات وسط شتلات الريحان والصبار بالمدرسة، وأن كلًا من مشرف الوسائل وأمين المكتبة هما من قاما بزراعتها.

وأكد عدد من أهالي قرية بلجاي أن شكاوي وصلت للمسؤولين عن تدخين أمين المكتبة ومشرف الوسائل البانجو داخل المدرسة، لكن لم يُتخذ بشأنها أي إجراء قانوني ضدهما، مشيرين إلى أن واقعة زراعته وسط الشتلات المزروعة بالمدرسة جديدة.

وجرى إخطار اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، بالواقعة، ووجه اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بسرعة القبض علي المتهمين، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ لمعاينة المزروعات وتبين وجود شتلات لأشجار نبات البانجو المخدر موجودة وموزعة بين شتلات الريحان والصبار بفناء المدرسة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط أمين المكتبة، بينما تمكن مشرف الوسائل التعليمية من الهروب، وتكثف مباحث المركز من جهودها لضبطه وإحضاره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وتعين الحراسة اللازمة علي شتلات البانجو لحين حضور المعمل الجنائي وأخذ عينات منها لتحليلها، واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك.